Unun çuvalı 400 liraya çıkacak… Ekmeğe rekor zam geliyor!
TMO'dan tahsis edilen buğday karşılığı verilen taahhütün 31 Mayıs itibarıyla sona ereceği öğrenildi. Böylelikle, 260 lira olan un çuvalının 400 liraya kadar çıkacağı belirtildi. Un fiyatlarının artmasıyla ekmeğe rekor zam gelmesi bekleniyor.
Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Akıllı Tarım programında konuştu. Ulusoy, 31 Mayıs'tan sonra TMO'dan tahsis edilen buğday karşılığı verilen taahhütün sona ereceğini açıkladı. 260 lira olan un çuvalının ortala 400 lira civarına yükseleceğini söyleyen Ulusoy, yeni sezonda böyle bir uygulama olmayacağını söyledi.
FİYATLARDA ARTIŞ OLACAK
Ulusoy, TMO’nun regülasyonun son bulması ile fiyatlarda artış olacağını belirterek şunları şöyledi: Toprak Mahsulleri Ofisi‘nden tahsis edilen buğday karşılığı verilen taahhüt bugün itibarıyla son buluyor. Yani, 31 Mayıs itibarıyla un sanayicilerinin bu ürünleri 260 TL eden satma taahhüdü son buluyor. TMO’nun yaptığı açıklamalar ve piyasa oyuncularının da beklentisi sezonda böyle bir uygulama olmayacağı yönünde.
Ton başına 3600 TL’lik fiyatta 260 TL’ye denk gelen un çuvalı, hesaplamalarımıza göre kabaca 400 TL'ye çıkacak.
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