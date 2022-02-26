Türkmen Kaya: Akaryakıt maliyetleri belimizi büküyor!

Son zamanlarda Türkiye’de olduğu gibi Van’da da en çok tartışılan akaryakıt fiyatları konuşulmaya devam ediliyor. Hemen her gün giderek zamlanan yakıt fiyatları vatandaşları mağdur ederken, akaryakıt sektör sahiplerini de zor durumda bırakıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası toplantısında İş İnsanı Türkmen Kaya da akaryakıt sektöründe yaşanan sorunları dile getirerek, maliyetlerin ise bellerini büktüğünü söyledi.

EKONOMİ 26.02.2022, 17:25
Türkmen Kaya: Akaryakıt maliyetleri belimizi büküyor!

Akaryakıttaki fiyat artışları sürerken, sorunlarda artmaya devam ediyor. Çözüm için çağrılar ardı ardına gelirken, Ankara 55. yıl toplantısını gerçekleştiren Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’na katılım sağlayan Haskaya Petrol işlemesi sahibi Türkmen Kaya da akaryakıtta yaşanan sorun ve sıkıntıları dile getirerek, çözüm çağrısında bulundu.

“ARTIK İŞİN İÇİNDEN ÇIKMAZ HALE GELDİK”

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) toplantısında akaryakıt sektöründe yaşanan sorunları dile getiren İş İnsanı Türkmen Kaya, “Uzun zamandır bu sektörde hizmet vermekteyim. Ancak sektörün son zamanlarda sorunları ve maliyetleri giderek artıyor. Bu maliyet ve sorunlar belimizi büküyor. Artık işin içinden çıkmaz hale geldik. Bundan dolayı sayın genel başkanımız ve ülkemizin değerli yetkilileri bizi bu sıkıntıdan kurtarmalarını talep ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

Yorumlar (0)
0
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 26 58
2. 1461 Trabzon FK 26 55
3. Bodrumspor 26 50
4. Sivas Belediyespor 26 48
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 26 48
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 26 46
7. Somaspor 26 45
8. Afjet Afyonspor 26 44
9. Çorum FK 26 43
10. İnegölspor 26 37
11. Ankaraspor 26 36
12. Etimesgut Belediyespor 26 33
13. Serik Belediyespor 26 30
14. Diyarbekirspor 26 28
15. Adıyaman FK 26 28
16. Sarıyer 26 27
17. Turgutluspor 26 25
18. Ergene Velimeşespor 26 18
19. Kahramanmaraşspor 26 13
20. Niğde Anadolu FK 26 11
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 27 47
4. Adana Demirspor 27 45
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 27 38
10. Karagümrük 27 37
11. Gaziantep FK 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 24 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 25 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Tuzlaspor 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 25 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 25 33
11. Crystal Palace 27 32
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 27 25
15. Newcastle 25 23
16. Leeds United 26 23
17. Everton 23 22
18. Burnley 24 20
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17