Türkmen Kaya: Akaryakıt maliyetleri belimizi büküyor!

Akaryakıttaki fiyat artışları sürerken, sorunlarda artmaya devam ediyor. Çözüm için çağrılar ardı ardına gelirken, Ankara 55. yıl toplantısını gerçekleştiren Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’na katılım sağlayan Haskaya Petrol işlemesi sahibi Türkmen Kaya da akaryakıtta yaşanan sorun ve sıkıntıları dile getirerek, çözüm çağrısında bulundu.

“ARTIK İŞİN İÇİNDEN ÇIKMAZ HALE GELDİK”

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) toplantısında akaryakıt sektöründe yaşanan sorunları dile getiren İş İnsanı Türkmen Kaya, “Uzun zamandır bu sektörde hizmet vermekteyim. Ancak sektörün son zamanlarda sorunları ve maliyetleri giderek artıyor. Bu maliyet ve sorunlar belimizi büküyor. Artık işin içinden çıkmaz hale geldik. Bundan dolayı sayın genel başkanımız ve ülkemizin değerli yetkilileri bizi bu sıkıntıdan kurtarmalarını talep ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

ŞEHRİVAN GAZETESİ