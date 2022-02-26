Türkmen Kaya: Akaryakıt maliyetleri belimizi büküyor!
Son zamanlarda Türkiye’de olduğu gibi Van’da da en çok tartışılan akaryakıt fiyatları konuşulmaya devam ediliyor. Hemen her gün giderek zamlanan yakıt fiyatları vatandaşları mağdur ederken, akaryakıt sektör sahiplerini de zor durumda bırakıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası toplantısında İş İnsanı Türkmen Kaya da akaryakıt sektöründe yaşanan sorunları dile getirerek, maliyetlerin ise bellerini büktüğünü söyledi.
Akaryakıttaki fiyat artışları sürerken, sorunlarda artmaya devam ediyor. Çözüm için çağrılar ardı ardına gelirken, Ankara 55. yıl toplantısını gerçekleştiren Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’na katılım sağlayan Haskaya Petrol işlemesi sahibi Türkmen Kaya da akaryakıtta yaşanan sorun ve sıkıntıları dile getirerek, çözüm çağrısında bulundu.
“ARTIK İŞİN İÇİNDEN ÇIKMAZ HALE GELDİK”
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) toplantısında akaryakıt sektöründe yaşanan sorunları dile getiren İş İnsanı Türkmen Kaya, “Uzun zamandır bu sektörde hizmet vermekteyim. Ancak sektörün son zamanlarda sorunları ve maliyetleri giderek artıyor. Bu maliyet ve sorunlar belimizi büküyor. Artık işin içinden çıkmaz hale geldik. Bundan dolayı sayın genel başkanımız ve ülkemizin değerli yetkilileri bizi bu sıkıntıdan kurtarmalarını talep ediyoruz.” İfadelerini kullandı.
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