Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayı faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasalar tarafından merakla beklenen mart ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB, faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı.

Eylül ayında faiz indirim döngüsüne başlayan Merkez Bankası, Eylül’den Aralık ayına kadar 500 baz puan indirerek politika faizini yüzde 19 seviyesinden yüzde 14’e kadar çekmişti. Aralık ayındaki son toplantı metninde Mart ayı sonuna kadar mevcut durumun gözleneceği ifade edilmişti.

FAİZLERİ 500 BAZ PUAN İNDİRMİŞTİ

TCMB 2021 yılını eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti. Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2022 yılının kalanına ilişkin açıkladığı faiz kararı tarihleri ise şöyle:

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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