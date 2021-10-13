Turizmciler uçak bilet fiyatından yakınıyor

Van’da, son günlerde sıkça tartışılan uçak sayısının azlığı ve bilet fiyatlarının yüksekliği en fazla etkilenen sektör olarak turizmcilerin de gündeminde. Turizmciler, hem uçak sayısının artırılmasını, hem bilet fiyatlarının uygun hale getirilmesini istiyor.

“SÜREKLİ SERZENİŞLERLE KARŞILAŞIYORUZ”

Gazetemize konuşan Haldi Turizm sahibi Murat Beyaz, uçak bilet fiyatları konusunda sürekli şikayetler duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Uçak biletleri konusu çok tartışıldı, biz her gün insanların bu konuyla ilgili serzenişleri ile karşılaşıyoruz. Düşünün; asgari ücret 2800 lira civarında ama bir uçak bileti 600 liraya kadar çıkabiliyor.

Yani asgari ücretle çalışan bir vatandaşın taziyesi olsa ve 3-4 kişi taziyeye gitmek istese bunun için 1 ay çalışacak, gidiş bileti alabilecek ama dönüş bileti alamayacak. Alım gücü düşük olunca, bilet fiyatları çok yüksek kaldı ama işin öbür tarafında da uçak dediğimiz alet, her şeyi dışarıya bağımlı olan, en ufak bir vidasının bile dövizle alındığı, bütün maliyetlerinin döviz üzerinde olduğu bir alet. Dolayısı ile dengesizlik bizim alım gücümüzün düşük olmasından kaynaklanıyor. 600 lira dediğimiz miktar 60-70 dolar seviyesidir ve bu miktar çok yüksek bir miktar değil aslında ama 600 lira dediğimiz para çok yüksek bir rakam. Burada bir dengesizlik var ve bu dengesizlik bizim belimizi büküyor. Evet havayolu şirketleri masraflarını döviz olarak yapıyorlar ama hizmet verdiği vatandaş döviz olarak para kazanmıyor, TL olarak kazanıyor.”

“YÜKSEK FİYAT UÇAK SAYISININ AZLIĞINDAN KAYNAKLANIYOR”

Bilet fiyatlarının yüksek olmasının bir diğer nedeninin uçak sayısının yetersiz olmasından kaynaklandığını belirten Turizmci Beyaz, şöyle devam etti:

“İller bazında değerlendirdiğimiz zaman, örneğin Trabzon bizden çok daha az bir nüfusa sahiptir, biz neredeyse Trabzon’dan 200-300 bin daha kalabalık bir şehiriz ama oraya günde 20-25 tane uçak geliyor.

Bizde ise bu sayı 8 ila 11 arası değişiyor. Uçak sayısı az olunca uçak firmaları 'nasıl olsa bu bilet satılacak' diye fiyatı en üstten açıyor, bu nedenle düşük fiyata bilet bulamıyorsunuz. Ama uçak sayısı çok olsa, alternatif olsa, firmalar daha düşük fiyattan bilet açacaklar. Prosedüre göre uçak doldukça fiyat artar ama bizde tam tersi bir durum söz konusu. Çünkü firma biliyor ki o uçak dolacak. Dolayısı ile bir ay öncesinden veya 20 gün öncesinden daha düşük fiyat açmasının bir anlamı yok, en üst seviyeden fiyat açıyor ve uçak doluyor.”

“TURLARIMIZ İPTAL OLDU”

Uçak olmadığı için ya da bilet fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklı, Van’a gelmek isteyen birçok kişinin gelemediğini, kendi turlarının dahi iptal olduğunu ifade eden Turizmci Murat Beyaz, “6 Eylül’de gelen prosedürle beraber aşı istenmesi, Covid testi istenmesi, uçaklarda az da olsa bir yer açılması konusunda bir rahatlama sağladı ama fiyatlara yine yansımadı.

10-15 gün öncesine kadar biz uçaklarda yer bulamıyorduk ve birçok turumuz uçaklarda yer yok diye iptal oldu. İnsanlar gelemedi, gelmek istiyor ama gelemiyor. 20 kişilik kapalı grup var, uçakta 5 kişiye yer bulabiliyoruz, böyle bir durumda gruptan 5 kişi gelecek, 15 kişi kalacak değil ya, bunlar ya beraber gelecekler ya da gelmeyecekler.

Bizim uçak sayımızın artması lazım, sabah ve gece uçuşlarımızın olması lazım, bunlar olmadığı sürece biz uçaklarda yer bulamayacağız. Defalarca şahit olmuşum, şehrin vekiline, uçakta yer bulabilmek için ulaşmaya çalışan insanlar var, bir şehrin vekiline 'uçakta bana yer bul' diye bir taleple ulaşılır mı? Böyle bir şey olmamalı, şehrin ileri gelenleri 'bize uçakta koltuk bul' diye aranmamalı, şehrin ileri gelenleri bunu sağlamalı” diye konuştu.

SORUN NASIL ÇÖZÜLECEK?

Hem uçak sayısında hem bilet fiyatında sorunun çözümü için kent dinamiklerinin çalışma yürütmesi gerektiğine işaret eden Beyaz, şunları kaydetti:

“Diyarbakır’da da aynı sorunlar yaşandı ancak şehrin lobisi birlikte hareket ederek bu sorunu çözdü. Van’da ise kimsenin böyle bir derdi yok. Çözüm için mutlaka uçak sayısı artmalı, şuan var olan uçak sayıları Van’a yetmiyor, bu açık ve nettir. Bu konunun çözümünde de asıl iş siyasilere, kent dinamiklerine düşüyor...” prestijhaber