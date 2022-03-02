Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı Alışveriş yaparken dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklama yaptı, gıdalarda yanlış yönlendirme yapan 371 firmaya ait 559 farklı ürünü bakanlığın internet sitesinde tüm kamuoyuyla paylaştı.

EKONOMİ 02.03.2022, 12:59
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı Alışveriş yaparken dikkat!

Buna göre gıdalarda tağşiş, taklit yapan veya ilaç etken maddesi ilave ederek gıdaların kimyasıyla oynadığı tespit edilen toplam 371 firmaya ait 559 parti ürün tespit edilerek firmalar gerekli cezalar uygulandı.

Gıdalarda taklit ve tağşişin önüne geçilmesinin öneminin vurgulandığı açıklamada, gıda güvenilirliğinin sağlanması, yapılan taklit ve tağşişin sınırlanması, vatandaşların sağlığının ve tüketici çıkarlarının korunması amacıyla düzenli olarak gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimlerinin titizlikle yapıldığı belirtildi.

Yapılan söz konusu uygulama ile, tüketici sağlığının ve menfaatinin korunmasına büyük katkı sağladığı ifade edildi ve ihbar hatlarından yapılan başvuruların denetimdeki payı üzerinde duruldu. 

Açıklamada kullanılan tam metin ise şöyle ; "Uygunsuzlukların tespitinde Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp (0 501 174 01 74) gıda ihbar hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı bulunmaktadır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri tüketici sağlığının en üst düzeyde korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.”

İki milyon liraya varan cezalar gündemde

50 bin liradan başlayarak 1 milyona varan cezaların taklitçileri giderek caydırdığının altının çizildiği açıklama ayrıca şunlar belirtildi: 

"Taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayri safi gelirlerine bağlı olarak 50 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve gıda sektörü faaliyetinden men cezası getirilmiştir. Önümüzdeki süreçte yeni risklerin belirlenmesinde yeni teknolojiler, yeni sistemler kullanılarak özellikle kasıtlı olarak gıdada taklit veya tağşiş yapan firmalar en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Yeni düzenleme gıda üreticilerine önemli sorumluluk yüklemektedir. Bu kapsamda üreticilerin hammadde tedariğini dikkatli yapmaları, gerekirse üretim prosesini ayırmaları önem arz etmektedir. Daha önce 26 kez yapılan kamuoyu duyuruları ile gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 1609 firmanın 3 bin 605 ürünü kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bugün yapılan 27'nci kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. İlgili açıklamaya https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1556/Kamuoyuna-Duyurulur bağlantısından ulaşılabilir."

Haber365

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