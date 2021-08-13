Sıfır araç alacaklara müjde! 50.bin TL'ye kadar indirim yapılıyor. Bu fırsat kaçmaz

ÖTV indirimi az önce açıklandı! Sıfır araç alacaklara müjde, 50.bin' TL ye kadar indirim yapılıyor. İşte detaylar...

ÖTV indirimi az önce açıklandı! Sıfır araç alacaklara müjde, 50 bin TL’ye kadar indirim yapılıyor! 2021 ÖTV indirimi geldi mi? Hangi araçlara ÖTV indirimi geldi gibi soruların yanıtı araç Almayı düşünen vatandaşlar tarafından arama motorunda yoğun bir şekilde araştırıyordu. Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber az önce verildi. Nihayet beklenen ÖTV indirimi geldi. Resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte özel tüketim vergisi matrahı değişirken Piyasada en çok talep gören modellerin sıfır fiyatlarında indirim yapıldı. Peki hangi araçlarda ÖTV indirimi var? 2021 ÖTV indirimi gelen araçlar listesi ve detaylar haberimizde…

Duyanlar galeriye akın etti! Sıfır otomobile 50 bin liraya varan ÖTV indirimi geldi. Bazı modellerde resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte özel tüketim vergisi düşürüldü. Uzun süreden beri beklenen ÖTV indirimi ile birlikte vatandaşlar da kaçırmadan fırsatı Yakalamak üzere galerilere Akın etti. Peki hangi modellerde ÖTV indirimi başladı? 2021 ÖTV indirimi gelen araçlar ve detaylar haberimizde...

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2021 ÖTV İNDİRİMİ GELDİ Mİ?

Bu sabah resmi gazetede yayınlanan yeni kararla birlikte binek otomobillerin motor silindir hacmi göz önünde bulundurularak özel tüketim vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 1600 cm3 silindir hacmine kadar olan otomobillerde %45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi. Yine aynı silindir hacmi olan otomobillerde matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasında olan %50’lik ÖTV limitinde bulunan motorlu araçların yeni matrah limiti 92-150 bin lira olarak açıklandı. 1600-2000 cm3 Arasında motor silindir hacmi olan binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovata geçip motor silindir hacmi 1800'ü geçmeyen otomobillerde %45'lik ÖTV oranının esas 85 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 114 bin liraya çıkarıldı.

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ÖTV İNDİRİMİ GELEN OTOMOBİL MODELLERİ

Resmi gazetede yayınlanan ÖTV indirimi haberi sonrasında bazı otomobil modellerinin fiyatlarının düşmesi bekleniyor. ÖTV indirimi gelen otomobil modelleri şu şekilde;

Fiat Egea 1.4 Fire

ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira

Renault Megane Joy 1.3 TCe

ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira

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Ziraat Bankası müşterisi olan ve olmayan kişilere 50000 TL'lik kredi veriyor

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel

ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira

Dacia Duster 1.5 dizel





ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira

Honda Civic 1.6 Elegance

ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira

Hyundai i10

ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira

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