SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek... Başvurular e-devletten yapılacak!

Son dakika: SGK kadın istihdamı için harekete geçti. Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" (Women-Up) kapsamında, kadın işverene hibe desteği verilecek. Projenin uygulandığı illerdeki gerekli şartları taşıyan 4 bin kadın işveren mali destekten faydalanacak olup toplam da ise projenin mali destek hibe tutarı yaklaşık 29,5 milyon euro olacak. Proje kapsamında kadın işverenlere 3 bin 984 lira hibe verilecek. İşte proje ile ilgili tüm detaylar..

EKONOMİ 21.03.2022, 15:45 21.03.2022, 16:27
SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek... Başvurular e-devletten yapılacak!

Kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi maksadıyla oluşturulan ‘Women-up’ projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. AB ile Türkiye’nin birlikte finanse ettiği ’Women-up’ projesiyle kadın istihdamı desteklenecek. Projede bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına ilave bir kadın istihdamı yapan kadın girişimciye hibe desteği verilecek. Proje ilk olarak 7 ilde uygulanırken, toplamda ise 4 bin kadına 20 ay süreyle destek verilecek. Proje kapsamında kadın girişimcilere ilave kadın istihdamı için aylık 3 bin 984 TL destek verilecek.

DESTEK TUTARI YAKLAŞIK 29,5 MİLYON EURO
Sosyal Güvenlik Kurumumu (SGK) tarafından “Kadın İşverene Destek Bizden“ sloganıyla hayata geçirilen, “Women-Up” projesi yapılan toplantı ile tanıtıldı. Proje ile kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi ele alınırken Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor. Proje kapsamında ilk olarak destek sağlanacak iller ise Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olacak. Projenin uygulandığı illerdeki gerekli şartları taşıyan 4 bin kadın işveren mali destekten faydalanacak olup toplam da ise projenin mali destek hibe tutarı yaklaşık 29,5 milyon euro olacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılırken, başvuru süresi ise 4 bin kadın olana kadar devam edecek.

“BU PROJEYLE KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZE HİBE DESTEĞİ SUNACAĞIZ”
Kayıt dışı istihdamla önemli yol kat ettiklerini ifade eden Sosyal Sigorta Kurumu (SGK) Sigorta Primler Genel Müdürü Savaş Alıç, “Yüzde 52 seviyelerdeki kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 28 seviyelerine indirilmiştir. Ne kadar destek sağlansa da Avrupa Birliği ortalamasından hala çok gerideyiz. Biz bu projeyle kadın girişimcilerimize hibe desteği sunacağız. Projemizin bütçesi 29,5 milyon Euro. Yüzde 85’i Avrupa Birliği bütçesi, yüzde 15’i ise ulusal kaynaklardan karşılanıyor.

Türkiye genelinde 7 ilde uygulayacağız. Bu iller İstanbul, Ankara, Denizli, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olacak. 4 bin kadın girişimci belirliyoruz. Bu kadın girişimcilerin ilave olarak sağlayacağı istihdam kadın çalışanlardan dolayı 20 ay süreyle bugünün asgari ücret üzerinden aylık 3 bin 984 TL destek sağlayacağız. Destek tutarı asgari ücretin net tutarın yakın bir tutar. İşveren sigorta indirimlerinden faydalanıyorsa bunlarda uygulanacak. İşveren neredeyse işçilik maliyeti olmaksızın istihdam sağlamış olacak” şeklinde konuştu.

“21 ŞUBAT TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞVURU YAPILABİLECEK”
Projede sektör ayrımının olmadığını vurgulayan Alıç, “Tüm kadın girişimcilerimiz bu destekten faydalanabilirler. İşletme genç bir işletme olması ve sahibinin kadın olması gerekiyor. Çalışan sayısı 9’u geçmeyecek. Bu proje başarılı olursa ilerleyen günlerde projenin iki ve üçüncü fazlarının geleceğini düşünüyoruz. Bu nazaran il sayısının da artırılacağını düşünüyoruz. Başvuruları e-devlet üzerinde yapılıyor. 21 Şubat tarihinden itibaren başvuru alıyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

Yorumlar (0)
-2
kapalı
Namaz Vakti 21 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 30 68
2. 1461 Trabzon FK 30 64
3. Bodrumspor 30 57
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 30 54
5. Sivas Belediyespor 30 53
6. Afjet Afyonspor 30 50
7. Çorum FK 30 48
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 29 48
9. Somaspor 29 48
10. İnegölspor 30 45
11. Ankaraspor 30 43
12. Etimesgut Belediyespor 30 36
13. Serik Belediyespor 30 33
14. Diyarbekirspor 30 32
15. Sarıyer 30 32
16. Adıyaman FK 30 29
17. Turgutluspor 30 28
18. Ergene Velimeşespor 30 27
19. Niğde Anadolu FK 30 17
20. Kahramanmaraşspor 30 17
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17