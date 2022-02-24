Rusya saldırıya başladı! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu

Putin, "Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek" ifadelerini kullandı. Günlerdir artış gösteren petrol ve altın fiyatlarındaki artış hızlı şekilde devam ediyor. Dolar 14 TL’yi geçti.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine operasyon başlatmasının ardından ülke karıştı. Başkent Kiev dahil birçok şehirde patlamalar yaşanırken Ukrayna ordusu, "Hava savunma sistemimiz, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürdü." açıklamasını yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna kentlerine saldırılar sürüyor" derken Devlet Başkanı Zelenksiy ise ülkede sıkıyönetim ilan etti. Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.

Petrol 100 Doları Geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sonrası brent petrolün varili 8 yıl sonra 100 doları geçti.

Gram Altın 871 Lira

Gram altında satş fiyatları 871 lirayı gördü. Ons altın fiyatları 1940 doları görürken şuan için 1938 dolar seviyelerinde.

Dolar 14 TL’yi Aştı

Rusya’nın harekatı başlatmsı doları da etkiledi. Uzun zaman sonra dolar 14 TL’yi aştı. Dolar şuan 14,01 civarında işlem görüyor.

Kamu Bülteni