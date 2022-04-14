Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak. Faiz oranının yüzde 14'te sabit kalması bekleniyor.
Geçen yıl son 4 toplantıda faiz oranını indiren, bu yıl da ilk 3 toplantıda sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.
Beklentilere göre faiz sabit kalacak
AA Finans'ın beklenti anketine katılan 18 ekonomistin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.
Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tümü de nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.
Mart ayında da faiz sabit tutuldu
Merkez Bankası geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.
Son toplantıda alınan kararlar
Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.
2022'de Merkez Bankası'nın toplantı tarihleri
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