Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

Geçen yıl son 4 toplantıda faiz oranını indiren, bu yıl da ilk 3 toplantıda sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

Beklentilere göre faiz sabit kalacak

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 18 ekonomistin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tümü de nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

Mart ayında da faiz sabit tutuldu

Merkez Bankası geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.

Son toplantıda alınan kararlar

Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.

2022'de Merkez Bankası'nın toplantı tarihleri

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022