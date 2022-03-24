Otomobil fiyatlarıyla ilgili tarih verildi! Nisan itibarıyla...
İkinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Uzun bir süredir çip krizi ile uğraşan otomotiv sektörü Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla birlikte gözler otomobil fiyatlarına çevrilirken vatandaşlar "ikinci el otomobil fiyatları düşecek mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sektör temsilcileri nisan ayına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…
Otomobil sektöründeki hareketlilik devam ediyor. Küresel çapta çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaş otomobil sektörünü derinden etkiledi. Araç fiyatlarının düşmeyeceğini anlayan vatandaşlarda yapılan ÖTV indirimi, taşıt kredisi faizlerine ilişkin düzenlemeler sonrası yeniden satın alma iştahı oluştu. Bu gelişmeler çerçevesinde vatandaşlar otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı.
İkinci el otomobil sektöründe yüzler gülmeye başladı. Otomobil fiyatlarının şu anda stabil seyrettiğini söyleyen MASFED Başkanı Aydın Erkoç ve sektör temsilcisi Cihan Emre, nisan ayına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Milliyet'in haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredisi limitleri ve kullanılabilecek kredi oranlarını geçen ay artırmıştı. Otomotiv sektörünü heyecanlandıran bu düzenlemenin, hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarına olumlu yansımaları görülmeye başladı.
'SEKTÖRDE CANLANMA BAŞLADI'
Ancak buna rağmen ikinci el sektöründe olumlu gelişmeler de yaşanmaya başlandı. Aydın Erkoç, geçen ay Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilen taşıt kredilerindeki düzenlemenin, ikinci el otomobil sektörüne olumlu olarak yansımaya başladığını söyledi.
“Taşıt kredilerindeki kısıtlama sebebiyle kredi kullanamayan vatandaşlarımız kredi kullanabiliyor, bu düzenleme sayesinde yaşanan hareketlenmeyi gözlemleyebiliyoruz. Piyasalarda yaşanan belirsizlik vatandaşlarımızın da beklemede kalmasına sebep olmuştu. Ancak peşinat tutarlarının azalarak taksit sayısının artırılması araç almak isteyen ancak bunu öteleyen, beklemede olan vatandaşlarımızı hareketlendirdi.
'SIFIR ARAÇ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ İKİNCİ ELE TALEBİNİ ARTIRACAK'
BDDK düzenlemesinin yanı sıra baharın geliyor olmasının, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ve Ramazan Bayramı’nın da yaklaşıyor olmasının pazardaki canlılığın artmasını sağlayacağını aktaran Erkoç, “Ayrıca sıfır araç fiyatlarındaki yükseliş de vatandaşlarımızın ikinci ele olan talebini artıracak” görüşünü paylaştı. İkinci el pazarındaki durgunluk devam ederken fiyatların da stabil seyrettiğini kaydeden Erkoç, sıfır araç fiyatlarındaki artışın nisan ayı itibarıyla ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacağını, bu sebeple fiyatların da yükseleceğini tahmin ettiklerini duyurdu.
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