Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası faiz kararı için vatandaşlar "2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başlarken beklenen haber geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri 100 baz puan indirerek yüzde 12,00 seviyesine çekti. Ekonomistlerin bu ayki karara ilişkin beklentisi faizlerin sabit bırakılması olmuştu. Ancak 50 baz puanlık indirim olasılığı da piyasalarda beklenti dahilindeydi.

AĞUSTOS’TA SÜRPRİZ İNDİRİM

TCMB, bu yıl Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Ancak banka, geçtiğimiz ay haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit bırakılacağı beklentisine karşın 100 baz puanlık indirim kararı almış ve yüzde 13 seviyesine çekmişti.

Mynet