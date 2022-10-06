Memur ve emekli zammında ‘2008’ detayı!

Kritik Ocak 2023 zam dönemine kısa bir süre kala memur ve emekliler maaş hesabına şimdiden başladı. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan zam oranı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı. Enflasyon rakamlarına göre şekillenen maaş zamları için milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Eylül ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon eylül ayında aylık yüzde 3,1 artarken, yıllık ise yüzde 83,5 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık enflasyon artış oranı ise yüzde 7,05 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi.

ERDOĞAN’DAN ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin son yaptığı açıklamasında, “İnşallah yılbaşından sonra hem tamamlanan yatırımlarla, hem makroekonomideki iyileşmelerle, hem çalışanların ücretlerinde yapacağımız artışlarla ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre ise yüzde 65 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki memurların ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 16,99'u bulabilecek. Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre bu rakam yüzde 67,73 olarak açıklandı. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 18,83 olarak hesaplandı. AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan yıl sonu enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre; 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 73,88 oldu. Memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı bu hesaba göre ise yüzde 23,14 oldu.

Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam Ocak 2023 döneminde yüzde 8 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 4 BİN 500 LİRAYA YÜKSELEBİLİR

Memurlara ve emeklilere Ocak'ta bir ek iyileştirme yapılması da gündemde. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha artırılması gündemde. Bu konudaki karar da Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de bulunuyor. Kulislerde konuşulan rakam ise bu rakamın 4 bin-4 bin 500 lira olacağı yönünde.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ 1 OCAK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Öte yandan 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi de 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. Düzenleme ile birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ek gösterge, 2008 öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.

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