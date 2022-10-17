İpekyolu’daki çiftçilere sıvat desteği

Van’ın İpekyolu ilçesinde, küçük ve büyükbaş hayvanlar için sıvat desteği verilmeye devam ediyor.

EKONOMİ 17.10.2022, 17:05
İpekyolu’daki çiftçilere sıvat desteği

Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi organizasyonunda İpekyolu’nda meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan sıvatlar, kırsal mahallelerin hemen hemen tamamında faaliyete girdi.
İpekyolu’nda kırsal ve dezavantajlı alanlarda yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin refahını artırmaya yönelik yürütülen sıvat desteğinde şimdiye kadar kırsal mahallelerin 27’sinde kurulum sağlanarak, hayvanların faydalanması sağlandı.

İpekyolu Belediyesi, gerçekleştirdiği projelerle çiftçilerin yanında olmaya devam ederken; Aşağı Gölalan, Yukarı Gölalan, Ilıkaynak ve Karagündüz mahallelerine de sıvat kurulumunun ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.İHA

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