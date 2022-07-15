İkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklama: 'Kimse beklemesin! Eylül ve ekim aylarında...!

Sıfır otomobildeki sorunlar nedeniyle ikinci el otomobilde yaşanan fiyat artışları devam ediyor. Fiyatların yüksek olması nedeniyle durma noktasına gelen ikinci el araç satışlarına bayram bile fayda etmedi. Fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlara araç fiyatlarında daha büyük köpüklerin oluşmayacağını söyleyen sektör temsilcileri, buna rağmen fiyatların eylül ve ekim ayına kadar böyle devam edeceğinin altını çizdi. Araçta ÖTV ve KDV indirimi içinse çok iddialı bir çıkışta bulundular…

EKONOMİ 15.07.2022, 15:40
İkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklama: 'Kimse beklemesin! Eylül ve ekim aylarında...!

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, Kurban Bayramı öncesi ikinci el araç satışında ciddi beklentilerinin olduğunu fakat son günlerde otomotiv sektöründe durgunluk yaşandığını belirtti. Batı, "Bayram sonrası ticaret merkezimizi gezen insanlar vardı ama bunun yansıması bir hafta sonra olur. Önce insanlar araçları gezer, görür ve test ederler. Sonra tespit ettikleri araçların muadillerini araştırırlar ve daha sonra tekrar almaya gelirler. Bu da bir hafta içerisinde etkisini gösterir. Haziranın ilk haftalarındaki hareketlilik ve yoğunluğu bekliyoruz" dedi.

"UKRAYNA'DA KABLOLARIN ÜRETİLDİĞİ FABRİKA VURULDU"
İkinci el araç fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin çip krizi ve kablo tedariği sorunu olduğunu vurgulayan Batı, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci el araçların kesin artış sebebi, sıfır araçların otomobil bayilerinde yeterince olmamasıdır. Bunun sebebi de çip ve kablo tedariği sorunudur. Amerika, Çin ve Tayvan'da dünyada en büyük çip üreten fabrikalar bulunuyor. Buradaki fabrikalar kısıtlamaya gittiler. Kullanılan maddelerin, kimyasalların yeterince dünyadan temin edilemediğini, mal bulmada sıkıntı yaşadıklarını söylediler ama bence altında art niyet var. Üretimi daraltarak, ürettikleri mamulleri birkaç katına satmak istiyorlar. Bir de Ukrayna'da vurulan kablo fabrikası var. Kablo fabrikasını vatandaşlarımız elektrik kablosu gibi sanıyorlar, aslında hiç öyle bir şey değil. Araçlarda kullanılan özel kablolar vardır, bu kabloların üretildiği fabrika vurulduğu için bu iki ana girdiden eksiklik olunca araç üretimi az oluyor."

"BU İNDİRİMİ KİMSE BEKLEMESİN"
Elektrikli araçlarda ÖTV indirimine gidildiğini kaydeden Batı, "Devlet elektrikli araçlarla ilgili ÖTV indirimine gitti, bu iyi bir şey. Bu durum, kendi üreteceğimiz TOGG'un satışına pozitif şekilde yansıyacak. TOGG'un fiyatı makul şekilde kalacağı için ülkemizdeki insanların araca ulaşımı ya da ihraç ettiğimizde dünyadaki satılacağı ülkelerde araca ulaşım daha ekonomik olacak. Dizel, LPG'li veya benzinli hiçbir araçta ne ÖTV ne de KDV indirimi var. Bu da zaten olmaz. Örneğin otomobil bayisi 100 araç bekliyor ama 20 araç geliyor. 100 araç satılmak için isteniyorsa ve 20 geliyorsa devlet olmayan aracın nasıl indirimini yapabilir ki? Bu doğru bir şey değil. Bu indirimi de kimse beklemesin" şeklinde konuştu.

"EYLÜL VE EKİM AYINA KADAR PİYASA BÖYLE GİDECEK"
Fahrettin Batı, vatandaşların araç fiyatlarının düşmesini beklediğini belirterek, "Halkımız fiyatların düşmesini bekliyor ama bu konudaki öngörüm zayıf. Eylül ve ekim ayına kadar piyasa böyle gidecek. Ciddi artışları bu saatten sonra kimse beklemesin, araç fiyatlarında daha büyük köpükler oluşmayacak. Bayilerdeki sıfır araç fiyatları her şeyin belirleyicisidir. Bir de bayilere ne kadar otomobil geleceği de önemlidir. Döviz ve altında ciddi hareketlilik yok. Onun için bu cümleyi kullanıyorum, ciddi artış olmayacağını söylüyorum. Ama dövizde ciddi artış olursa, araç fiyatlarında artış yaparlarsa yine artışlar devam eder" dedi.

Mynet

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