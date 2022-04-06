Hazır giyimde yüzde 80 zam geliyor! Satışlar en düşük seviyeye düştü

Son bir yılda üretim maliyeti iki kata yakın yükselen hazır giyim sektöründe artan maliyetlerin ürün fiyatlarına yansıması sürüyor. 2021 sonuna göre fiyat artışının yüzde 60'ı bulduğunu belirten sektör temsilcileri, yaz aylarında bu oranın yüzde 80’e ulaşacağını söyledi.

Hazır giyimde son bir yılda üretim maliyeti iki kata yakın arttı. Hammadde fiyatları kurdaki artışın da etkisi ile yüzde 130’a yükselirken toplam girdiler içinde yüzde 35 paya sahip olan işçilik giderleri yüzde 50, enerji giderleri ise 4 kata yakın arttı. Hammadde fiyatlarındaki artış 2021 yılının geneline yayılırken enerji ve işçilikteki artış ise son 4 ayda çok daha yoğun şekilde gerçekleşti.

Bu gelişmelerin son ürün fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz oldu. Yıldan yıla bakıldığında fiyatı ikiye katlanmayan ürün neredeyse kalmadı. Mağazaları dolaştığımızda en uygun basic tişörtlerte bile fiyat artış oranının yüzde 100'ü aştığını gördük.

Bir yılda en az ikiye katlandı

Geçen seneye göre üretim maliyetlerinin ikiye katlandığını belirten sektör temsilcileri, bunun ürün fiyatlarını 2021 sonuna göre yüzde 50-60 artışa yol açacağını, yaz aylarında ise ise bu oranın yüzde 80'i bulacağını belirtti. Geçen yaza göre ise fiyat artış oranı yüzde 100’ü aşacak. Dünya gazetesine konuşan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, enerji, emtia ve özellikle de işçilik gibi girdilerdeki artışların şubat ayı itibari ile hesaplamalarının yapıldığını hatırlattı.

Yapılan hesaplamaların fiyat etiketlerini de yansımaya başladığını dile getiren Kaya, kış ile bahar arasındaki geçişte etiket fiyatlarında yüzde 50- 60 fark olacağına dikkat çekti. TGSD Başkanı Kaya, “Yaz ile beraber yüzde 80’lere varan fiyat farkları görmüş olacağız. Yani 2021’in sonuna göre ürün fiyatları yüzde 80 artmış olacak. Ara sezonda da yüzde 50-60 farkları göreceğiz” ifadelerini kullandı.

En az iki kat zam olmazsa zarar

Enflasyon sepetinde yüzde 6,42 ağırlığa sahip olan hazır giyim ayakkabıda fiyat artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yılın mart ayıyla kıyaslandığında yalnızca 26,95. Sektör temsilcilerine göre ise aynı üründe bir önceki yılın aynı dönemine göre en az iki kat fiyat artışı olmazsa marka zarar eder.

TOBB Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, fiyat artışlarının çok daha yüksek oranlı olduğunu söyledi. Girdilerin hem dolar bazında hem de TL’deki gerileme nedeni ile yüksek oranda arttığını belirten Fayat, “Geçen sene yaz ile bu sene yaz kullanılan aynı basic tişörtün fiyatının en az iki kat artması lazım.

Kışlıklarda da aynı durum söz konusu. Bu yıl 100 birim olan kışlık bir ürünün fiyatı önümüzdeki kış 200 birim olacak” ifadelerini kullandı. Ara sezon geçişlerinde ise Fayat yüzde 30 fiyat artışı olması gerektiğini dile getirdi. Öte yandan artan fiyatlar söz konusu alanda tüketimin de yavaşlamasına yol açtı.

7 ayın en düşük seviyesinde

BKM verilerine göre, hazır giyimde işlem adedi son 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Geçen yıl salgın kapanmalarının ardından açılmaların yaşandığı Haziran ayından bu yılın ocak ayına kadar geçen dönemde kredi kartı ve banka kartı ile yapılan işlem adetleri 55 milyondan 39 milyona geriledi. Toplam kartlı işlemler içindeki payı da yüzde 6,5’ten yüzde 4,76'ya düştü.

internethaber