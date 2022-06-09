Hazine ve Maliye Bakanlığından kritik açıklama: Yeni adımlar kamuoyu ile paylaşılacak

Son dönemde artan enflasyon oranları ve kur dalgalanmaları spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Bu kapsamda harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Ekonomide küresel ve lokal olarak yaşanan gelişmelerin belirtildiği açıklamada ortaya atılan spekülasyonlara dikkat çekildi.

"Serbest piyasa koşulları ilkelerimiz sorgulanmaya çalışılmaktadır"

Bu akşamdan itibaren atılacak adımların kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilen açıklamada, "Son 6 yıldan bu yana ekonomimizde çeşitli olağanüstü tedbirlerin uygulanacağına dair bu spekülasyonlar, kasıtlı olarak ortaya atılmakta ve bizim değişmez ve vazgeçilmez serbest piyasa koşulları ilkelerimiz sorgulanmaya çalışılmaktadır.

Bugün tüm dünyanın özellikle enerji ve tedarik zincirlerindeki aksamalar kaynaklı nedenlerden oluşan enflasyon problemi Türkiye özelinde olabildiğince karamsar senaryolara dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

"Asılsız iddiaların devam ettiğini görmekteyiz"

Kısa vadeli çıkarlara odaklananların son 20 yıldır risk dediği her faktörü ülkemiz kısa bir süre sonra fırsata çevirmeyi başarmıştır. Bugünlerde de rasyonel olmayan söylemler eşliğinde döviz fiyatlarına dair spekülatif ve asılsız iddialarda bulunmaya devam edildiğini görmekteyiz.

"Atılacak adımlar kamuoyu ile paylaşılacaktır"

Yakın bir süre önce kısa vadeli çıkarlarının peşinde koşanların oluşturduğu tedirginlik ortamı sonrasında, 20 Aralık 2021’de, spekülasyonla şişirilmiş döviz kurunun bir günde ne kadar düştüğünü tüm dünya tecrübe etmiş durumdadır.

Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın bu tecrübeyi unutmayarak bazı kesimlerin manipülatif çıkarlarını gerçekleştirmelerine imkan vermeden sağduyulu olmasında büyük fayda vardır.

Biz, vatandaşlarımızın bu art niyetli felaket tellallarına prim vermek yerine ülkemizin, milletimizin ve çocuklarımızın geleceğine yönelik gayretlerini devam ettireceklerine olan inancımızı bir gün bile azaltmadık.

Bu bağlamda başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Ensonhaber