EYT'lilier dikkat! Elinizi çabuk tutun, yeni yıldan itibaren 26 bin lira artacak...

Türkiye gündeminin en önemli konularından EYT'de vatandaşlar son durumu takip ediyor. EYT'de sigorta girişini öne çekmek isteyip, doğum ve askerlik borçlanmalarını ödeyecek vatandaşlara önemli uyarı geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan askerlik, doğum gibi hizmet borçlanmasının maliyetleri 1 Ocak 2023 itibariyle artacak. Eğer vatandaşalar bu hafta ödemez ise asgari ücrete gelecek zam oranında, daha fazla ödeme yapacaklar. İşte EYT ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...

Asgari ücrete yüzde 54.66'lık zam Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan askerlik, doğum gibi hizmet borçlanmasının maliyetleri 1 Ocak 2023 itibariyle artacak.

E-devlet ya da Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları üzerinden giriş yaparak EYT durumunun kontrol edilmesinde fayda bulunuyor.

Borçlanma için ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar da yüzde 32'sinin 7.5 katı kadar olup çalışanların belirdikleri tutar üzerinden hesaplanıyor.

Yurt dışı borçlanmasında ise asgari ücretin yüzde 45'i oranında hesaplanıyor.

Bu yılın temmuz-aralık döneminde 1 günlük askerlik, doğum borçlanma primi en düşük 69 lira, en yüksek 517 lira olarak uygulanıyor.

Yeni yılda en düşük günlük prim 107 liraya, en yüksek günlük prim de 800 liraya çıkacak.

20 BİN LİRA AZ ÖDEYİN

Askerliğini 18 ay yapanlar bu sürenin tamamını (540 gün) bu yılın sonuna kadar en düşük primden borçlanırken 37 bin 270 lira ödeme yapacak.

Yeni yıldan itibaren bu tutar 57 bin 645 liraya çıkacak.

Yeni yılda 18 aylık sürenin tamamını borçlanan 20 bin 375 lira fazla ödemek zorunda kalacak.

BİR ÇOCUKTA 27 BİN LİRA ARTACAK

Doğum sonrası boşta geçen sürelerin 2 yıla kadar kısmı için borçlanma yapılabiliyor.

Bu yıl için 1 çocuk için 720 günü borçlanmak için yaklaşık 49 bin 700 lira ödenirken gelecek yıl bu tutar 76 bin 320 liraya, ikinci çocukta 152.260 liraya çıkacak.

Yeni yılda bir çocuk için doğum borçlanmasında tutar 26 bin 620 lira artmış olacak.

Yurtdışı borçlanmada da günlük prim tutarı 96 liradan 150 liraya yükselecek. Bağ-Kur'lu olup prim günü açığı olanlar şimdiden borçlanmalı.

HİZMET BORÇLANMASI İÇİN BAŞVURU ŞART

Hizmet borçlanması için başvuru zorunluluğu bulunuyor.

Bizzat yapılan başvuruların yanında e-devlet kapısından online başvuru hizmeti de yapılabilir.

Bağ- Kur sigortaları ocak ayından itibaren aylık en az 3.450 lira, en yüksek de 25.875 lira ödeyecek.

Tarım Bağ-Kur'lularının ödeyecekleri en düşük prim tutarı 3.335 TL, en yüksek 25 bin lira olacak.

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