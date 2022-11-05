EYT'liler için kritik tarih! Kaçıran 33 bin lira fazla ödeyecek

Emekli olmak için doğum ya da askerlik borçlanması yapmayı planlayan EYT'lilerin ödemelerini yılbaşından sonraya bırakması durumunda borçları devada şekilde artacak. Buna göre askerlik borçlanmasının 37 bin liradan 62 bin liraya, doğum borçlanmasının ise 49 bin liradan 82 bin liraya çıkacak.

EKONOMİ 05.11.2022, 09:25
EYT'liler için kritik tarih! Kaçıran 33 bin lira fazla ödeyecek

Hükümet emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmaların sonuna gelmiş durumda. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra aralık ayında Meclis'e getirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YILBAŞINI İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında EYT için ocak ayını işaret etmişti. Erdoğan konu hakkında, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız." açıklamasında bulunmuştu.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI YAPACAKLAR DİKKAT!

EYT'liler çıkacak kararı heyecanla beklerken, EYT bekleyip de askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yapacaklara kritik bir uyarı geldi. Ödemeleri yılbaşından sonraya bırakanların borçları bir hayli artacak.

1 OCAK'TAN SONRA ÜCRET ARTACAK

Haber Global ekranlarında konuşan Vergi Uzmanı Murat Bal, "Bu noktada ödemenin ne zaman yapıldığı ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir detay var. Örneğin askerlik borçlanması olan bir vatandaş, 1 Ocak 2023'ten önce ödeme yaparsa günlük 69 lira, toplamda 37 bin 963 lira ödeyecek. Fakat bu kişi ödemesini 1 Ocak'tan sonra yaparsa bu rakam, asgari ücrete gelen zam oranında artacak." ifadelerini kullandı.

37 BİN LİRALIK BORÇ 62 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Hesaplamaları tablo üzerinde de gösteren Bal, "Örnek olarak 550 gün askerliğin borçlanmasının hali hazırda ne kadar olduğuna dair de çıkardık buraya rakamları. Yüzde 65 oranında artışa göre askerlik borçlanması gördüğünüz gibi 62 bin 711 liraya çıkıyor. Halbuki 37 bin 963 liraydı. Yani yüzde 65 bir artış olursa eğer asgari ücrette o zaman rakamlar çok ciddi şekilde artıyor." ifadelerini kullandı.DOĞUM BORÇLANMASINDA ARTIŞ 32 BİN TLDoğum borçlanması konusunda da aynı manzara ortaya çıkıyor. Vergi uzmanı Bal, 49 bin 694 lira olan en az doğum borçlanmasının 82 bin 94 liraya çıktığını aktardı.

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