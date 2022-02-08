Evde bakım maaşları yatırıldı mı? Ne zaman yatırılacak?

8 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası Şubat ayında da yoğun şekilde sorgulanıyor. Evde bakım parası her ay farklı illerde ve farklı tarihlerde düzenli olarak yatırılıyor. Bu ödemeden faydalanan binlerce kişi 8 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesini araştırıyor.

8 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

Evde bakım maaşları henüz 8 Şubat tarihinde yatırılmadı. Evde bakım maaşı ödemesi almak isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor.

2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan ede bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

İşte FETÖ'nün suikast piramidi

İstanbul'da hava 4 derece soğuyacak

CHP'li belediyede milyonluk imar vurgunu!

Yapılandırmada tarihi rekor!

Putin açık açık tehdit etti: Savaş çıkar

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

A haber

.