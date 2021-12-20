Erdoğan'dan dövizi düşüren açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ettiği kabine sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

''Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Türkiye Afrika ortaklık zirvesini gerçekleştirdik. Zirve marjında Afrikalı mevkidaşlarımızla ikili ilişkilerimizi ve bölgesel değerlendirmelerimizi yapma fırsatım oldu. Afrika ile ticaret hacmimizi 5,4 milyar dolardan, 11 ayda 30 milyar dolara çıkardık. Ticaretimizi önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşımaktır. Türkiye-Afrika ortaklığında yeni bir döneme girdiğimize inanıyorum''

''Türkiye geçtiğimiz 19 yılda ortalama \%5,1 büyüme başarısı göstermiş bir ekonomiye sahiptir. Salgının tüm dünyayı kasıp kavurduğu 2020 yılında herkes küçülürken biz \%1,8 büyüdük. Hükümetlerimiz döneminde nüfusun 65 milyondan 84 milyona çıkmasına rağmen istihdamımızı 29 milyona yükseltmek suretiyle milletimizin iş ve aş sahibi olmasını sağladık. Eğitimde sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide ve tarımda tüm dünyada her alanda herkese dudak ısırtacak adımları attık''

"Kurumlar Vergisi'nde 1 puanlık indirim yapılacak."

"Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek."

'Asgari ücretteki vergi istisnası memurlarımıza da uygulanacak'

"İhracat firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. "

"Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden geri adım atmaya ne niyeti vardır ne de ihtiyacı."

"Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz."

"Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz."

"Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden geri adım atmaya ne niyeti vardır ne de ihtiyacı."

"Yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecek."

“Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak.”