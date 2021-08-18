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Çeyrek altın 788 lira oldu!

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,80 lira oldu.

EKONOMİ 18.08.2021, 14:18
Çeyrek altın 788 lira oldu!

İstanbul Kapalıçarşı’da 486,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,80 liradan, 3 bin 207 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 228 liradan, 443,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447,80 liradan, 3 bin 134 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 154 liradan, bin 567 liradan alınan Yarım Ziynet bin 577 liradan ve 783 liradan alınan Çeyrek Ziynet 788 liradan satılıyor.

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