BES'te yaş şartı kaldırıldı mı?

Türkiye'deki milyonlarca işçinin hayali emekli olduktan sonra rahat bir hayat sürmek. Bundan dolayı diğer emeklilik sistemleri de son zamanlarda oldukça ilgi görüyor. Bunlar arasında ilk sırada Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) geliyor. BES için 10 yıl ve 56 yaş yetiyor. Üstelik BES'e birçok yenilik getirildi.

Emekli olduğunda rahat bir hayat sürmek isteyen çalışanlar emeklilik döneminde çalışırken aldıkları maaştan daha azını alıyorlar. Bundan dolayı alternatif emeklilik sistemlerine ilgi büyük oluyor.

Bunlardan birisi de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES). BES SGK'nın şartlarından daha kolay emeklilik imkanı sağlıyor. 10 yıl ve 56 yaş BES'te yeterli oluyor.

2000 yılı sonrasında çalışmaya başlayan bir sigortalı çalışan 7 bin gün; erkekse 60, kadın ise 58 yaşında emekli oluyor. Böylece çalışanlar önce BES sonra SGK'dan emekli olmuş oluyorlar.

BES'te yapılan en dikkat çekici yenilik devlet katkısındaki oran oldu. Birikimlere yapılan devlet katkısı yüzde 25 oranından yüzde 30'a çıkarıldı. Bu şekilde BES için 100 lira yatıran bir katılımcı için devlet de 30 lira ilave ödeme yapacak.

Bunun yanı sıra yıllık devlet katkısı limitini aşan katkı payları için müteakip yıllarda devlet katkısının alınabilmesinin yolu açıldı, böylece sisteme toplu ödeme yapmanın cazibesi artırıldı.

45 yaşından büyüklerin talep etmesi halinde otomatik katılım sistemine (OKS) girebilmesine imkan tanınırken; nakit ihtiyacı doğan katılımcıların bunu sistemden çıkmadan karşılayabilmesine yönelik de 2 düzenleme yapıldı ve kısmi çekiş hakkı ile temlik imkanı getirildi.

Uygulama detayları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek olan yeni düzenlemeler ile birlikte katılımcılar eğitim, evlilik, konut alımı gibi hallerde nakit paraya ihtiyaç duyarsa, BES'teki birikimlerinden kısmen ödeme (devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde 50'sine kadar olan tutarda bir ödeme) alabilme fırsatına sahip olacak. Üstelik kısmi çekiş hakkını kullanan katılımcılara yine belli şartları sağlaması halinde (kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25'ini aşmama şartıyla) devlet katkısı da verilebilecek.

Yeniliklerin en önemlilerinden birisi de 18 yaş altı çocukların da sisteme girebilmeleri oldu. Böylece aileler çocukları için bireysel emeklilik hesabı açarak bir kumbara gibi para biriktirebilecek. Üstelik hem bu paralar değişik fonlarda değerlenirken hem de devlet yüzde 30 katkı yapmaya devam edecek.

Sektör temsilcileri bu ürünlere ailelerin büyük ilgi gösterdiğini belirtiyor.

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