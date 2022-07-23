Benzin ve motorine büyük indirim geliyor!

Brent petroldeki düşüş benzin ve motorine indirim olarak yansımaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş benzin ve motorine indirim olarak yansıyacak. Peki 23 Temmuz Cumartesi benzin ne kadar? Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Motorin ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam var mı? İşte 23 Temmuz 2022 Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları...

Benzine 1 lira 20 kuruş, motorine 1 lira 68 kuruş indirim

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre, ardından benzin grubunda 1 lira 20 kuruş, motorinde ise 1.68 TL indirim bekleniyor. Gelecek olan indirimler 26 Temmuz Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak. LPG grubunda ise henüz indirim haberi gelmedi.

İşte güncel ve indirimli benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL ANADLU YAKASI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 22,69 lira iken, yapılacak indirimle 21.49 TL'ye inecek...

İstanbul'da motorinin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 liradan 23.72 TL'ye inecek.

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 22,68 liradan 21.48 TL'ye inecek.

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 liradan 23,75 TL'ye inecek.

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 lira...

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 liradan 21,60 TL'ye düşecek.

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,56 liradan 23,88 TL'ye düşecek.

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL...

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,82 liradan 21,62 TL'ye düşecek.

İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 liradan 23,82 TL'ye düşecek.

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL...

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