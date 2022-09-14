Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var

Ailelerden miras kalan ev hisseleri olanların da projeye başvuruda bulunabileceklerini belirten Bakan Kurum "Sonradan TC vatandaşı olanlar da bu projeye şartları uygunsa katılabilir. Sosyal konutu satış borcu bitmeden yapılamayacak. Ancak kiraya verebilir bu daireyi" dedi. Bakan Kurum 18 yaşından büyük bir çocuk varsa aynı haneden 2 başvuru yapılabileceğini belirtti.

"İKİ ÇEŞİT ARSA VAR"

Konut amaçlı arsa satışına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum şunları söyledi: "Vatandaşlarımız gidecekler, kendi evlerini bu arsalara yapabilecekler. İki çeşit arsamız var. İlki, 350 ila 500 metrekarelik büyüklükte olacak. Buralarda yapılacak konut büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare olacak. Vatandaşımız, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle arsasını alacak. İkincisi ise; hisseli parseller olacak. Burada da konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle, yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde insanımız arsasına kavuşacak.

"ARSA VE SANAYİ İŞYERİ BAŞVURULARI 10 EKİM'DE BAŞLIYOR

Proje kapsamındaki bir diğer yatırımın ise yeni işyerleri olduğunu belirten Bakan Kurum "İlk etapta Ankara'dan Adana'ya, Erzurum'dan Diyarbakır'a, Kastamonu'dan Konya'ya 28 ilimizde toplamda; 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni işyeri yapıyoruz. Küçük ve orta ölçekli sanayicimizin istifadesine sunuyoruz. İnşallah bu işyerleri; ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine, istihdamına büyük katkı sunacak.

Bu işyerlerinin de ödemeleri şu şekilde olacak. 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle sanayicimiz, genç girişimcilerimiz yeni işyerlerinden istifade edebilecek. Başvuruları bugün başlattık. Ekim ayı sonuna kadar sürecek. İnşallah ilk temellerimizi kısım kısım, Kasım-Aralık gibi atıyoruz. Yine arsa ve sanayi işyeri için başvurularımız 10 Ekim'de başlıyor, 7 Kasım'a kadar da devam edecek. İlk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitireceğiz" dedi.

2 TRİLYON LİRALIK EKONOMİK HAREKETLİLİK

Projenin yaklaşık 900 milyar liralık yatırım değerine sahip olduğunu ifade eden Bakan Kurum "Çarpan etkisiyle, 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacağını hesaplıyoruz" diye konuştu.

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