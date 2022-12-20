Bakan Nebati’den EYT açıklaması: Son gelişmeyi böyle duyurdu

EYT'de düğüm çözülüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için mesai hızla devam ediyor. İşveren tarafında en çok endişe yaratan konu kıdem tazminatı için finansman desteği çalışmalarında detaylar netleşirken konuya ilişkin konuşan Hazine Bakanı Nureddin Nebati, sürecin devam ettiği bilgisini paylaştı.

EKONOMİ 20.12.2022, 11:21
Bakan Nebati’den EYT açıklaması: Son gelişmeyi böyle duyurdu

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Kapsama gireceklere ilişkin tüm kayıtlar inceleniyor, dijital ortama aktarılıyor. Verilere erişilmesinin ardından, EYT çalışmasının detayları ay sonuna kadar netleşecek.
EYT düzenlemesinin kıdem tazminatı boyutu da bir diğer önemli nokta. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında Kredi Garanti Fonu kefaletiyle işverene uygun finansman imkanı verilecek.

Konuya ilişkin son detayları paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yüküne finansman sağlamak üzere Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yeni bir paket hazırlığı sürecinin devam ettiğini bildirdi.

“NUREDDİN BEY İLE ÇÖZDÜK”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında, “Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda KGF’den bir kredi verilmesi noktasında işverenin talebi vardı. Çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey (Nureddin Nebati) ile çözdük. Süreç başladığı zaman herhangi bir aksama olmayacak” demişti.

TÜM VERİLERE ERİŞİLMESİ SONRASI DETAYLAR NETLEŞECEK
Öte yandan, “99'dan bugüne gelen bir mesele bunu da çözüyoruz. Bu da uzun uğraşılarla çözüm aşamasına gelmiştir” diye konuşan Bakan Bilgin, “Çünkü birçok meselenin boyutu vardır. Mali boyutu dışında da teknik boyutları vardır. Onları da halletmek üzereyiz, onları da bu ay içerisinde çözdükten sonra meclisimizin gündeminde yer alacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma çerçevesinde bir yandan taraflar dinleniyor, bir yandan da çalışanlara ilişkin kayıtlar inceleniyor. Tüm verilere erişilmesinin ardından düzenlemenin detayları da belli olacak.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK YENİ DESTEK PAKETİ SİNYALİ
Ayrıca konut sektörüne yönelik, İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketini Temmuz 2022’de yürürlüğe aldıklarını anımsatan Nebati, bu çerçevede asgari yüzde 30’u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut projelerinin tamamlanması amacıyla inşaat sektöründe yer alan firmalara destek olduklarını kaydetti.

Nebati, alt ve orta gelir düzeyindeki vatandaşların konuta erişim imkanlarını desteklemek üzere İlk Evim Konut Finansman ve Genişletilmiş Konut Finansman Paketleri oluşturduklarına dikkati çekerek, "25 Mayıs 2022 tarihinde bu kapsamda uygulamaya alınan paketlerle, şimdiye kadar vatandaşlara konut alımlarında kullanılmak üzere 22 bin 610 kullandırım ile toplamda 9,6 milyar lira kredi imkanı sağladık. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olması halinde, inşaat sektörüne yönelik yeni destek paketi çalışmalarımız söz konusu olabilir." diye konuştu.

Mynet

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