Bakan Nebati'den dikkat çeken 'EYT' mesajı: "Beklenenden daha iyi olacak"

Milyonlarca EYT'li, düzenlemenin Meclise gelmesini, ardından da ilk maaşlarının yatmasını bekliyor. Söz konusu yasa teklifinin Meclise gelmesi için önümüzdeki hafta, maaşların yatması için ise en geç mart ayı işaret edilirken Bakan Nebati, 5 milyon EYT'linin yüzde 40'ının bu yıl emekli olabileceğini ifade ederek EYT ile ilgili tedbir aldıklarını belirtti.

"SEÇİM SONRASINA NE OLACAK' DİYE SORUYORLAR"

Bakan Nebati, Kanal7'de katıldığı Başkent Kulisi programında konuşan Nebati'nin EYT düzenlemesiyle ilgili açıklaması şöyle:

"'Seçime gidiyorsunuz, seçime giderken bütün bu harcamaları yapıyorsunuz, seçim sonrasında ne olacak' diye soruyorlar. Birincisi, yüzde 3,4'ten 1'e düşen bir bütçenin kasası çok güçlü bir şekilde birçok pratik yola devredilmiş demektir.

"EYT'NİN GELECEĞİ ÇOK AÇIKTI"

"İkincisi, EYT'nin geleceği çok açıktı. Yani biz bunu arkadaşlarla oturup 'Her halükarda, bu eğer gelirse, biz bir tedbir alalım' dedik. EYT ile ilgili bir tedbir almamız gerekiyordu, EYT'nin tedbirini aldık. 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek. EYT için bütçede kaynağını oluşturduk, rahatız. Bütçe performansımız beklenenden iyi olacak."

"BÜTÇE ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU YÜKÜN HESAPLANMASI LAZIM"

"EYT, bütçe üzerinde yüktür şimdi ama bu yükün karşılanmasının iyi hesaplanması ve buna göre altyapısının da oluşturulması lazım. En önemli noktası da burası. Rakam vermeyeyim ama biz EYT'nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik."

İLK MAAŞLAR İÇİN "EN GEÇ" MART İŞARET EDİLMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçtiğimiz günlerde düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada Meclisin yoğun gündemine dikkat çekerken "Şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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