Bakan Bilgin'den asgari ücret tepkisi: Rakam yarıştırmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı için peş peşe mesajlar gelmeye devam ediyor. Daha önce kabine toplantısında "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz" mesajı vermişti. Enflasyonun üzerinde bir zam artışı olacağı sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" dedi.

BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM YARIŞTIRMAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen zam mesajı sonrası asgari ücret için uzmanlardan çok farklı zam tahminleri gelirken Bakan Bilgin'den de önemli bir uyarı geldi.

Bilgin "Asgari ücret, üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek." dedi.

MAAŞLARA ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM OLACAK

Bakan Nebati, ise 2023 asgari ücret zammı için enflasyonun üzerinde bir zam sinyali vererek "2022 yılından bugüne kadar asgari ücretli hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmedi. Asgari ücrette enflasyonun yaklaşık 3 katı artış var. Enflasyon hedefimiz bu kadar yüksek değildi. Memur maaşları zaten güncelleniyordu. Asgari ücretlide yılbaşı için verilen enflasyonla artış yapılıyor. Dolayısıyla bu yıl enflasyonda sapma olduğu için özellikle memur maaşı artırıldığı için asgari ücrette de artışa gidildi. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak" dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERİLDİ: 7500 TL VE ÜSTÜ

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, “Asgari ücret ile ilgili de güçlü artışların yaşanacağı bir dönem olacak' derken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ise ilk kez asgari ücret için rakam vererek "Görüşmeler dahi başlamadı ama 7 bin 500 seviyelerinde bir asgari ücret belki onun üstünde düşünülebilir." dedi.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANACAK?

TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetten peş peşe gelen asgari ücrete zam açıklamaları sonrası 2023 asgari ücret için uzmanlardan da yeni tahminler gelmeye başladı. İlk olarak 7500 TL seviyelerinde uzmanlardan asgari ücret zam tahminleri 8 bin TL'ye çıktı...

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “TÜİK’in açıkladığı verilere göre eylül ayı enflasyonu yüzde 3.08 çıktı. Geçtiğimiz 3 ayın aylık enflasyon farkları 6.91’dir. Burada memurlarımızın enflasyon farkı artışı hesaplanırken aylık bu tutarlar toplanmıyor. Yani temmuzdan aralık sonuna kadar kümülatif enflasyon farkını dikkate almamız gerekiyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon 6.91 olsa da aralık ayına göre TÜFE’de yüzde 52.40’lık bir artış var.

Burada memurlarımız, emeklilerimiz enflasyon farkı almıştı. Bu enflasyon farkı yüzde 41.69 memurlara, yüzde 42.35 emeklilerimize yapıldı. Aralık ayı itibarıyla yüzde 42’lik fark göz önünde bulunursa şu an 3 ay için yüzde 10’luk enflasyon farkı mevcuttur.

Merkez Bankası beklenti anketleri ve çeşitli değerlendirme kuruluşlarının yapmış olduğu anketlerde ekim ayında enflasyonun pik yapacağı, ekim ayından sonra ve özellikle ocak ayından sonra da enflasyonun düşüşe geçeceği bekleniyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 10 olsa da. Yıl sonu beklenti anketleri son 6 aylık enflasyonun yüzde 30 ile 35 seviyesinde olacağı yönündedir.

Avrupa’da yaşanan resesyon, derinleşen Ukrayna-Rusya savaşı ve ülkemizin bölgesel riskleri göz önünde bulunulduğunda enflasyon azalmaya gidecek ama sürpriz bir şekilde aralık ayı sonunda yüzde 40’lı enflasyonları görebiliriz.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİ ZAM TAHMİNİ : 8 BİN TL

Sayın Bakan Nebati dün akşam asgari ücret için enflasyonun üzerinde bir zam yapacağız demişti. Benim tahminim asgari ücrete yüzde 40 ile yüzde 45 arasında bir zam bekliyorum. Bu da yaklaşık 8 bin liraya tekabül ediyor."

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