10 Mart'ta motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam geliyor!

Benzin ve motorine 7 kez üst üste gelen büyük zamların ardından bir zam da bu gece yarısı geliyor...

EKONOMİ 09.03.2022, 15:06
10 Mart'ta motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam geliyor!

Mart ayının 8. zammı özellikle motorinle çalışan araçlarda kontak çevirtmeyecek... Bu gece yarısı motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam daha geliyor... Hükümete KDV'yi indir çağrıları sürerken, KDV indiriminin vatandaya 1 depoda 197 lira indirim getireceği belirtiliyor...

Rusya-Ukrayna savaşı ve Rus petrolüne ambargo kararlarının ardından ham petrol fiyatları 130 doları da aştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) petrol fiyatlarına gelen zammı 'Bu kadar kısa sürede böyle bir artış daha önce görülmedi' diyerek duyurdu. EPGİS'in verdiği bilgiye göre 1-8 Mart tarihleri Motorin +398 USD/TON Benzin +256 USD/TON artış gösterdi. 

Küresel artışın yanında dolar kurundaki yükseliş de eklenince Türkiye'de akaryakıta her gün zam gelmeye başladı. Yeni zamla birlikte kontak çevirmek artık iyice zorlaşacak. Ham petrolün her gün yükselmesi Türkiye'de araç depolarına adeta ateş düşürdü. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorine yeni zam yolda. Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam gelecek.

Motorin 25 TL'ye aşacak! 
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 22,24 TL’ye, İzmir’de 22,26 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,06 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25,17 TL’ye yükselecek.

Mart ayı içerisinde üst üste 8 zam
Motorin dün 1.59, benzinde 1,07 kuruş zamlanmıştı. Akaryakıt fiyatlarına 2 Mart Çarşamba gününden bu yana her gün zam gelmesi araç sahiplerinin bütçesini sarstı. Bugün yapılacak zamla birlikte akaryakıta üst üste 8. kez zam yapılmış olacak.

Mart'ın ilk haftasında benzin ve mazota hangi zamlar geldi?
Benzine 3 Mart’ta 88 kuruş, 4 Mart’ta 53 kuruş, 5 Mart’ta 69 kuruş, 7 Mart'ta 57 kuruş, 8 Mart'ta ise 1 lira 7 kuruş zam geldi. Motorine ise 3 Mart’ta 1 lira 51 kuruş, 4 Mart’ta 1 lira 33 kuruş, 5 Mart’ta 84 kuruş, 7 Mart’ta 1 lira 44 kuruş, 8 Mart'ta ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.

Zam geldikçe devletin KDV geliri artıyor
Devlet 6 ay önceki fiyatlar üzerinden litre başına LPG'den 79 kuruş, motorinden 1.10 lira, benzinden de 1.18 lira KDV tahsil ediyordu. Bugün ise her bir litrede devletin KDV geliri LPG'de 1.62 TL, benzinde 3.10 TL, motorinde 3.47 liraya çıktı. Yüzde 18'lik KDV oranı değişmese de zam geldikçe matrah büyüdüğü için KDV geliri artıyor.

Bir depoda KDV 208 liraya çıktı
Litre başına KDV artışı 2 lira civarında görünse de depoda çok büyük farklar oluşuyor. 6 ay önce dizel aracının deposunu dolduran vatandaş devlete 66 TL KDV öderken, bugün aynı depoyu doldurabilirse 208 lira KDV ödeyecek.

Devletin kazancı 6 milyar lira
Geçen yıl aylık ortalama yaklaşık 2.2 milyon ton motorin, 252.7 milyon ton benzin ve 480 milyon litre otogaz tüketildi. Ortalama tüketim üzerinden yapılan hesapla Eylül 2021'de devlet aylık 3.1 milyar TL KDV geliri elde ederken, zamlar sayesinde bu ayki gelir 9.2 milyar liraya çıkacak. Vatandaşın cebinden çıkan 6.1 milyar lira devlete akacak.

KDV indirilirse depoda 197 lira ucuzluk gelir
Hükümet 2022 bütçesini yaparken, böylesine yüksek bir Katma Değer Vergisi'nin (KDV) gelirinin bütçeye akacağını hesap etmedi. Zam hükümet için çok büyük sürpriz gelir olduğu için KDV'nin düşürülmesi bütçe dengelerini etkilemiyor. Litresi 22.79 TL'ye çıkan motorinin KDV'siz fiyatı 19.31 TL. KDV yüzde 1'e çekilirse litrede 3.29 TL, her bir depoda 197 TL vatandaşın cebinde kalıyor. KDV yüzde 8'e çekilirse indirim litre başına yaklaşık 2 lirayı, her bir depoda da 120 lirayı buluyor.

internethaber

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