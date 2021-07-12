Sıcaktan bunalan vatandaşlar Van Gölü’ne akın etti
Bitlis’te sıcaklıkların 35 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar Van Gölü’ne akın etti.
Bitlis son zamanların en sıcak günlerini yaşıyor. Hafta sonu termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Van Gölü’nde aldı. Van Gölü’ne girerek serinlemeye çalışan vatandaşlar, renkli görüntüler yaşanmasına sebep oldu.
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