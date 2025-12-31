Beyaza bürünen Akdamar Adası ziyaretçilerini ağırlıyor

Kaynak: AA
Van'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Akdamar Adası, iki gündür etkili olan yağışlarla beyaza büründü.
Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden kalkan teknelerle yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından adaya gelen yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf tutkunları, kar altındaki adayı ve kiliseyi gezdi, fotoğraf çekti.
Van Gölü'nün mavisiyle bütünleşerek ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunan ada, karın ardından dronla görüntülendi.