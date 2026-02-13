T.C.

VAN 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2026/180 Esas KARAR NO : 2026/57

SANIK : ABDULSAMAD RAHİMİ, Abdulrahim ve Sangima oğlu, 01/01/2007 TAKHAR doğumlu,

SANIK : KUDRETULLAH MURADI, Mohammad Mirza ve Kurban oğlu, 01/01/1996 TAKHAR doğumlu,

SANIK : PARWİZ KARİMİ, Azizullah ve Huriye oğlu, 2007 AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ doğumlu,

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 30/03/2025 - VAN/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 03/02/2026

HÜKÜM: Her ne kadar sanıklar Abdulsamet RAHİMİ, Kudretulllah MURADİ ve Parviz KARİMİ hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/5162 Esas sayılı iddianamesinde "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan mahkememize kamu davası açılmış ise de; tüm dosya kapsamında; sanıkların göçmen kaçakçılığı suçunun mağduru olduğu, hakkında kovuşturma yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmakla; Anayasanın 90. Maddesi ve Protokolün 5.Ve 6. Maddesi gereği dava şartı bulunmadığından açılan kamu davasının CMK 223/8 maddesi uyarınca AYRI AYRI DÜŞMESİNE,

İş bu kararın ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde, Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da tutuklu veya hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek mahkememize istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.