Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, yarın kendi sahasında grubun tek namağlup takımı olan Serik Belediyespor ile karşılaşacak.

6 Puan değerindeki bu önemli maç öncesi Van Ticaret ve Sanayi Odası, kırmızı siyahlı camiayı yemekte ağırladı.

Kentin takımına desteğini göstermek ve zorlu maç öncesi moral vermek isteyen VANTSO'nun davetine yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

ÇELİKTAŞ: HER DAİM YANINIZDA OLACAĞIZ

VANTSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, 'bu yolun sonu şampiyonluk' ifadelerini kullanarak "Serikspor maçı öncesi bir nebze de olsa sizlere moral olmak için bir araya geldik. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak her daim yanınızda olacağımızı ifade etmek isterim. Vanspor'un hedeflerine ulaşması adına elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur" açıklamasında bulundu.

"BU BİRLİKTELİK BAŞARIYI DAHA İLERİYE TAŞIYACAKTIR"

Söz konusu ağırlamaya ilişkin olarak Van Spor FK tarafından da bir açıklama yapıldı. VANTSO'nun desteğiyle Van Spor'un daha da güçlendiğine vurgu yapılan açıklamada bu ifadelere yer verildi;

Serikspor maçı öncesinde takımımıza gösterdikleri sıcak misafirperverlik ve desteklerinden ötürü Van Ticaret ve Sanayi Odası’na yürekten teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı akşam yemeği organizasyonuyla takımımızın yanında olduğunuzu bir kez daha hissettirdiniz. Sizlerin desteğiyle Vanspor’umuz daha da güçleniyor; bu birliktelik, şehrimizin başarısını daha da ileriye taşıyacaktır. Tüm camiamız adına Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Necdet Takva’ya ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz"