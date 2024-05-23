Ziraat Türkiye Kupası Neden Yapıldı?

Ziraat Türkiye Kupası'nın Malzemesi ve Özellikleri 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası altın mı, neyden yapıldı? İşte detaylar:

Ziraat Türkiye Kupası'nın Özellikleri:

Boyu: 50 cm

Gövde Çapı: 33 cm

Ayak Çapı: 28 cm

Kol Çapı: 52 cm

Kol İçi: Boş Çevirme, Kare 12 cm Ebatında

Gövde: İçten Dışa Kabartma Kuşaklı

Kupa İçi: 24 Ayar Saf Altın Kaplama

Kupa Sol Üst Köşe: Kabartma Ay Yıldız

Kupa Ayağı: "Ziraat Türkiye Kupası" Yazısı

Renkli ve Yazılar: Dıştan İçe Kazıma Çukur

Ziraat Türkiye Kupası Tarihi 1962 yılında UEFA'nın Türk takımlarına Kupa Galipleri Kupası'na katılma zorunluluğu getirmesi ve Avrupa ülkelerinde lige paralel olarak düzenlenen kupa maçlarının kulüplere sağladığı maddi ve manevi kazançlar, Türkiye'de de bir kupa şampiyonasının düzenlenmesini zorunlu hale getirdi. Bu nedenle, 1962-1963 sezonunda Türkiye Kupası adıyla başlatılan organizasyon, 1980-81 sezonunda Federasyon Kupası, 1992-1993 sezonunda ise yeniden Türkiye Kupası adını aldı. 2005-2009 yılları arasında Fortis'in sponsor olması nedeniyle Fortis Türkiye Kupası adıyla oynanan organizasyon, 2009-2010 sezonundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası adıyla anılmaktadır.