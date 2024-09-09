Zaho ve Amedspor Arasında Heyecan Verici Dostluk Maçı

Bu maç, iki kulüp arasındaki dostane ilişkileri pekiştirmeyi amaçlıyor.

Yüksek Düzeyde Görüşmeler ve Temaslar

Rûdaw Medya Ağı'nın raporlarına göre, Zaho ve Amedspor yönetimleri arasında üst düzey görüşmeler yapıldı ve her iki kulüp de bu maçtan memnuniyet duyduklarını ifade etti; Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, olası bir maçın olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

Zaho’nun Türkiye Kampı ve Maç Programı

Zaho futbol takımı şu anda Sakarya'da yoğun bir hazırlık kampında bulunuyor, ancak Zaho'nun kamp dönemi tamamlandıktan sonra ve Amedspor’un maç programının uygun olması halinde bu dostluk maçı gerçekleştirilecek; Zaho'nun Türkiye'deki kampları, hazırlık maçlarıyla dolu.

Zaho'nun Türkiye'deki Hazırlık Maçları

Zaho, Türkiye'deki kamp sürecinde iki hazırlık maçı oynadı; Cezayir'in Mewludi takımına karşı 7-1 mağlup olduktan sonra, Türkiye'nin Arslanbey takımıyla bir karşılaşma gerçekleştirdi ve bu maçların ardından Pamukovaspor ile yeni bir hazırlık maçı planladı.

Amedspor’un Maç Programı ve Zaho’nun İzleme Planı

Amedspor, cumartesi günü Bandırmaspor ile mücadele edecek ve Zaho’nun oyuncuları bu maçı izleyerek hem Amedspor’un performansını gözlemleyecek hem de hazırlık maçlarına dair daha fazla bilgi edinecek.