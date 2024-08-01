Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK, transferlere devam ediyor.

Teknik sorumlu Tahsin Tam yönetiminde 1. Etap kamp çalışmalarını kendi tesislerinde tamamlayan ve yarın 2. Etap kamp çalışmalarına Kayseri’de başlayacak olan Van Spor FK, tecrübeli bir isme daha imza attırdı.

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor’da forma giyen deneyimli stoper Yusuf Abdioğlu ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Kulübümüz kariyerinde 3 adet 1. Lig şampiyonluğu olan, geçtiğimiz sezon Kocaelispor forması giyen deneyimli stoper Yusuf Abdioğlu ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileğiyle” denildi.