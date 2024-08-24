2024-2025 akademik yılının başlamasına kısa bir süre kaldı.

Üniversite kayıtlarını tamamlayan gençler, konaklama için gözlerini, yurt başvuru sürecine çevirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos'ta başlatılan Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN ALINIYOR

2024-2025 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor.

Başvurular ise öğrenciler tarafından e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor.

ÖĞRENCİNİN GELİR DURUMU BAZ ALINACAK

Başvuruda öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak.

Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile öğrencinin başarı kriterleri baz alınacak.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli olarak öğrencilerin beyanları değerlendirilecek.

Değerlendirmenin ardından başvurular sonuçlandırılacak. Halihazırda yurtlarda konaklayan öğrencilerin kayıtları ise otomatik olarak güncellenecek.