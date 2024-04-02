Yerel seçimlerin ardından itiraz süreci devam ediyor...

Şanlıurfa'da Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti’nin belediye başkanlığını kazandığı Hilvan’daki seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi.

Tutanaklar yakıldı

Kurul, seçim günü Gençlik Merkezini basan bir grubun 5 sandığın tutanağının yakılması, bir sandıkta ise yaşanan kavga sonrası görevlilerin salonu terk etmesi nedeniyle bugün bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, yaşanan olayın seçim sonucunu direkt etkilediği belirtilerek iptal edilmesine karar verildi.

2 Haziran tarihinde yapılacak

İptal edilen seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.