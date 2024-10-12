Emniyet Harekete Geçti!

Yayın sırasında sarf ettiği sözler ve gerçekleştirdiği hareketler, izleyiciler arasında büyük bir infial yarattı ve sosyal medya platformlarında yankı buldu.Tepki çeken görüntülerin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, hızlı bir şekilde harekete geçti ve Gökben Duman’ı gözaltına aldı. Duman, emniyetteki ifadesinin ardından, elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi ve burada yaptığı savunma sonrasında tutuklandı.Bu olay, çocukların korunması adına büyük bir kaygı yaratırken, toplumda da büyük bir huzursuzluğa yol açtı. Gökben Duman'ın tutuklanması, benzer durumların önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve yetkililerin konuyla ilgili daha fazla önlem alması gerektiği vurgulanıyor.