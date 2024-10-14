21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden Kur'an kursuna gitmek üzere ayrılan Narin Güran, bir daha geri dönmedi.

8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bir derenin kenarında ve çuvalın içerisinde bulundu.

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü araştırılırken, soruşturma kapsamında da 250'ye yakın kişinin sorgusu alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'e dair yaptığı son açıklamada 250 detayını verirken, devamında da şu ifadelere yer verdi:

"TESPİT EDİLEN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLDU"

Narin evladımız ile ilgili soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var, adli kontrolde olan şüpheliler var. 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK değerlendirmeleri oldu. Sonrasında takılan güvenlik kameralarında ses ve görüntü incelemesi yapıldı.

"HANGİ EVDE KİM BİR ARADAYDI TESPİT EDİLDİ"

HTS baz çakışmaları tespit edildi. Daraltılmış baz çalışması ile çok önemli verilere de ulaşıldı. Narin kızımızın katilleri adalet önünde hesap verecek. İddianame hazırlama süreci başlamış durumda. Daraltılmış baz çalışmasında kimlerin nerede olduğu, hangi evde kim bir arada hepsi tespit edildi. Dosya gizli.

"İFADELER İNCELENİYOR"

İfadeler dikkatle inceleniyor. İddianame ortaya çıktığında toplum şunu görecek. Narin kızımızın katilinin kimler olduğu ortaya çıkacak. Dava açıldıktan sonra bunu değerlendirecek olan yargı. Yargı süreci de uzamadan tamamlanacaktır.