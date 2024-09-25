Marangozlukta 56 Yıl ve 7 Çocuğun Eğitimi

Tuşba ilçesinde yaşayan Tancan, bu yıl “yılın ahisi” ödülüne layık görülerek mesleğindeki özverisini ve yeteneğini tescillemiş oldu 12 yaşında çıraklık yaparak başladığı marangozluk mesleği, Tancan için bir yaşam biçimi haline geldi ve bu işten elde ettiği gelirle çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeyi başardı. Çocuklarından üçü meslek sahibi oldu; en büyük oğlu da babasının izinden giderek marangozluk yapıyor, diğerleri ise polis ve bilim insanı olarak kariyerlerine devam ediyor.

Mesleğe Olan Sevgi ve Azim

Abdulcebbar Tancan, “Bu mesleği severek yaptım” diyerek, yaşamı boyunca marangozluktan asla şikayetçi olmadığını ve hiçbir zaman başkalarına muhtaç olmadan çalıştığını ifade ediyor. Ayrıca, en büyük çocuğunun İngiltere'de doktorasını yapıyor olması, onun için büyük bir gurur kaynağı.

Geleneklerin Kaybolması ve Eğitim Sorunu

Van Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Necmettin Toprak, Tancan’ın ödül almasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Bugün bir sanatkar kolay yetişmiyor” şeklinde konuştu. Toprak, geçmişte ustaların yanında zanaat öğrenmenin yaygın olduğunu, ancak bu kültürün günümüzde kaybolmakta olduğunu vurguladı.

Gelecekteki Zorluklar ve Mesleki İhtiyaç

Toprak, çırak ve kalfa eksikliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, marangozluk gibi zanaatların gelecek nesillere aktarılması için gerekli adımların atılması gerektiğini savundu. Abdulcebbar Tancan gibi ustaların az bulunması, bu mesleğin geleceği için bir tehdit oluşturuyor.