Yetimler Vakfı, “Mont ve Botla Yetimleri Sevindir” kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık bot ve mont yardımı dağıttığını bildirdi.

Yetimler Vakfı Van Temsilcisi Erkut Özbey, “Hayırseverlerin verdikleri giyim yardımını elhamdülillah tespitini yaptığımız yetimlerimizden 200’den fazla çocuğumuza ulaştırdık. Bot ve mont dağıtımımız devam edecek. Hayırseverlerimizin de bu konuda desteklerinin devamını bekliyoruz. Rabbimizin yetimleri gözetme ile ilgili birçok ayeti bizim yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. Yetimleri sevindirmek ve onların yüzündeki tebessümü görmek bizim için hiçbir şeye değiştirilemeyecek bir mutluluktur. Düzenli olarak yaptığımız yardım çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.