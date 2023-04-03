Yeşil Sol Parti Van İl Örgütü, kentteki sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle birlikte bir düğün salonunda seçim gündemiyle toplandı.

Van İl Eşbaşkanı Gönül Uzunay, seçim çalışmalarına işaret ederek, "HEP'ten HDP'ye ve Yeşil Sol'a kadar bu mücadele 33 yıldır sürüyor. Bizler büyük mücadele ve bedellerle bugüne geldik. Bu mücadeleyi bugüne taşıyanlara ve demokrasi mücadelesinde şehit düşenlere minnetimizi sunuyorum.

Tarihi bir süreçten geçiyoruz ve faşist bir zihniyet, yıllardır halkımıza barbarca saldırıyor. AKP ve MHP faşist iktidarı, öldürme, katliam ve baskılarla tahtlarını sürdürmeye çalışıyor. Bu önemli süreçte hepimize düşen büyük bir sorumluluk var. Bu yükü ve misyonu yerine getirme zamanıdır. Bu nedenle bugüne kadar partide emek veren bütün arkadaşlarımıza; 14 Mayıs'a kadar bütün alanlarda büyük bir güçle çalışmalarımızı yürütelim" çağrısı yaptı.





HDP Van İl Örgütü yöneticilerinden Tuncer Sağınç ise, seçim çalışmalarında yapılacaklara dair seçim bildirgesini okudu. Sağınç, 14 Mayıs seçimlerini "hesaplaşma" olarak niteleyerek, "14 Mayıs sadece bir seçim olarak görülmemelidir. Cumhuriyetin 100. yılında bu seçimleri bir muhasebe zeminine çevirmekle yükümlüyüz" dedi.

Yeşil Sol Parti milletvekilliği aday adaylığı için başvurular geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Türkiye’de toplam 2 bin 783 kişi başvuruda bulunurken, Van’da da 70 kişi milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı. Yeşil Sol Parti’de, 9 Nisan’da milletvekili aday listesi açıklanacak. 10 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulacak. Aday listeleri ise 11 Nisan’da kesinleşecek.