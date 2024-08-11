Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi'nden sonra bölgenin turizm potansiyelinin tanıtımı amacıyla Turistik Tatvan Treni seferleri düzenlemeye başladı. İlk seferini 24 Haziran'da gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın Turistik Tatvan Treni, ikinci seferi için 6 Ağustos'ta Ankara Tren Garı'ndan törenle uğurlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenin ardından yola çıkan 160 yolcu kapasiteli trende; akademisyenler, üniversite öğrencileri, gazeteciler ve yazarlar yer aldı.

Trende, yemekli ve konferans salonlu vagonların dışında yataklı 8 vagon bulunuyor. Ev konforunda seyahat imkanına sahip yataklı vagonlardaki bir odada 2 kişi, seyahat edebiliyor. Her odada buzdolabı ve lavabo yer alıyor.

ELAZIĞ'DA 4 SAAT MOLA

Yemekli vagonlarında farklı lezzetlerin sunulduğu tren, öğle saatlerinde yola çıkması ardından akşam saatlerinde Kayseri'ye ulaştı. Buradaki yarım saatlik molanın ardından yola devam eden turistik tren, 7 Ağustos sabahı Elazığ'a ulaştı.

Elazığ'da 4 saatlik mola verildi. Elazığ Garı'nda Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu tarafından karşılanan yolcular, kentin tarihi dokusuyla öne çıkan Harput Mahallesi'ni gezdi. Gezi kapsamında Harput Basın Müzesi, Hoca Hasan Hamam Müzesi, Harput Musiki Müzesi'ni görme fırsatı bulan yolcular, kentin tarihi ve kültürel dokusunu keşfetti.

YEŞİL VE MAVİYİ BULUŞTURAN ROTA

Turistik tren, Elazığ molasından sonra tekrar rotasında devam etti. Tatvan rotasında yolculuğa bu bölümde Murat Nehri'nin eşsiz manzarası eşlik etti. Seyahate katılan yolcular, bu bölümde hızını biraz daha düşüren trende sık sık pencerelere dönüp, eşsiz doğayı izlerken cep telefonlarının kamerasıyla da bu anları ölümsüzleştirdi. Yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz manzaranın keyfini çıkaran yolcular, akşam saatlerinde Tatvan'a ulaştı. Turistik Tatvan Treni, 2'nci seferini 33 saatin sonunda tamamlamış oldu.

TATVAN'DA COŞKULU KARŞILAMA

Tren, Tatvan'da davul zurna eşliğinde yöresel türkülerle coşkuyla karşılandı. Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker tarafından karşılanan yolculara gül verildi. Halayların çekildiği karşılamada konuşan Vali Karaömeroğlu, Turistik Tatvan Treni'nin kent için önemine dikkat çekti. Yolcular, Tatvan'ın gizli kalmış doğa harikası Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret etti.

Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut, doğal güzelliği ile yolcuları etkiledi. Bitlis kent merkezindeki tarihi çarşıyı keşfeden yolcular, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı da görme fırsatı buldu. Turistik tren, 9 Ağustos'ta Tatvan'dan yola çıkıp yaklaşık 28 saat süren seferin ardından 10 Ağustos'ta Ankara'ya döndü.