Türkiye yeni haftaya sıcaklıklarla giriyor. Meteoroloji tarafından yeni haftaya ilişkin paylaşılan hava tahmin raporunda Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimleri için hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Van’da halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların bugünden itibaren artacağı tahmin ediliyor.

VAN VALİLİĞİ UYARMIŞTI!

Van Valiliği geçtiğimiz hafta, yeni haftada kent genelinde etkisini gösterecek olan sıcaklıklara karşı vatandaşları uyarmıştı.

Valilik, geçtiğimiz hafta içinde yayımladığı uyarıda şöyle demişti;

“Ülkemizin İç, Kuzey ve Doğu Kesimlerinde Sıcaklıklar Yükseliyor! Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ilâ 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Yayımlanan tahmini verilere göre Van’da bugün hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Sıcaklıkların geçtiğimiz haftaya oranla artacağı görülen Van’da 3 günlük tahmini hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

19 Ağustos Pazartesi: Sıcak 16/35 C

20 Ağustos Salı: Sıcak 18/36 C

21 Ağustos Çarşamba: Sıcak 17/37 C

Başkale;

19 Ağustos Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu 15/26 C

20 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu 16/27 C

21 Ağustos Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu 16/28 C

Çaldıran;

19 Ağustos Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu 12/28 C

20 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu 14/29 C

21 Ağustos Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu 13/30 C

Çatak;

19 Ağustos Pazartesi: Sıcak 17/36 C

20 Ağustos Salı: Sıcak 19/37 C

21 Ağustos Çarşamba: Sıcak 19/37 C

Edremit;

19 Ağustos Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu 16/30 C

20 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu 17/31 C

21 Ağustos Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu 17/31 C

Erciş;

19 Ağustos Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu 15/30 C

20 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu 16/31 C

21 Ağustos Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu 16/32 C

Gevaş;

19 Ağustos Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu 16/28 C

20 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu 17/29 C

21 Ağustos Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu 16/30 C

Gürpınar;

19 Ağustos Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu 15/32 C

20 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu 16/33 C

21 Ağustos Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu 16/34 C

İpekyolu;

19 Ağustos Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu 16/30 C

20 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu 17/31 C

21 Ağustos Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu 17/31 C

Muradiye;

19 Ağustos Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu 18/32 C

20 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu 18/33 C

21 Ağustos Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu 18/34 C

Özalp;

19 Ağustos Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu 14/29 C

20 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu 16/29 C

21 Ağustos Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu 16/30 C

Saray;

19 Ağustos Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu 13/28 C

20 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu 14/29 C

21 Ağustos Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu 14/30 C

Tuşba;

19 Ağustos Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu 16/30 C

20 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu 17/31 C

21 Ağustos Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu 17/31 C