Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Yaz Kur'an Kursları ile ilgili bir bilgilendirme mesajı paylaşarak son durumu gözler önüne serdi.

Erbaş, yaptığı paylaşımda, 3 milyona yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Yaz Kur'an Kurslarını, düzenlenen kapanış programlarıyla tamamladıklarını belirtti.

KATILANLARA TEŞEKKÜR MESAJI

Erbaş paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

Başta Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve manevi değerlerimizi öğrenmek için büyük gayret gösteren öğrencilerimiz olmak üzere, nesillerimize manevi değerlerimizi ulaştırmaya çabalayan Kur'an kursu öğreticilerimize, din görevlilerimize, bu hizmetlerde emeği geçenlere, velilerimize ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum.