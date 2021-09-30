Vanlı Ayakkabı Boyacılarının Haklı Talebi

WanHaber.com - ÖZEL

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok eski meslek de kaybolmaya yüz tutuyor. Bir zamanların vazgeçilmez el hünerleri, gelişen teknoloji ile yok olmaya başlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle beraber kaybolan mesleklerin yanı sıra zamana karşı direnen meslekler de bulunuyor. Bu mesleklerden biri de, ayakkabı boyacılığı. Her sokak başı görmeye alışık olduğumuz ayakkabı boyacılarının teknolojiye karşı mücadeleleri devam ediyor. Vatandaşların ayakkabı boyalarına rahatlıkla ulaşması ayakkabı boyacılarını zor durumda bıraksa da onlar el hünerlerini geleceğe taşımayı sürdürüyor. Eskisi gibi rağbet görmeyen ayakkabı boyacılığı, Van’da da teknolojiye karşı direniyor. Van’ın Feqiye Teyran Parkı girişinde bulunan ayakkabı boyacıları, kışın yaklaşmasıyla beraber kalacakları bir yerin olmamasından dert yanıyor. Çalıştıkları alanın kapalı olmamasından şikayetçi olan ayakkabı boyacıları, sorunlarını Wan Haber’e anlattı.

İmkan verilsin’

35 yıla yakındır ayakkabı boyacılığı yaptığını dile getiren Hamit Altuntaş, kışın yaklaştığını ve zor durumda olduklarını söyledi. Yetkililere seslenen Altuntaş, “Kaç yıldır buradayız, kışın soğuktan donuyoruz. Hiçbir yetkili de gelip demiyor, ‘siz kışın burada ne yapıyorsunuz’ diye. Eğer belediye bize bu imkanı vermişse biz belediyeye teşekkür ediyoruz ama bizim tek isteğimiz, kışın bize bir branda ya da daraba yaptırılsın. Eşyalarımız burada çalınıyor. Yetkili bir kişi gelip derdimizi dinlesin. Biz sandıklarımızı depoya bıraktığımızda bizden ücret alınıyor. Bize burası yapılsın. Daraba yapılırsa biz eşyalarımızı depoya bırakmayız” diye konuştu.

‘Üşüyoruz’

Eşyalarını bıraktıkları depoya aylık 150 TL verdiklerini belirten Serdar Atan, “Kaldığımız yerin etrafı kapatılsa çok iyi olur. Kışın burada çok üşüyoruz. En azından buranın etrafını daraba ile kapatırlarsa güzel olur. Eşyalarımızı depoya bıraktığımızda aylık 150 TL ödemek zorunda kalıyoruz. Bize de sıcak bir yer yaparlarsa çok mutlu oluruz, en azından kışın burada üşümeyiz” dedi.