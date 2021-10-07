Van’da el emeğiyle çocuklarına bakan annenin gözlerden ırak hikayesi
Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Coşkun, evde yaptığı tarhanayı ve el emeği banyo liflerini satarak geçimini sağlıyor.
WanHaber.com - ÖZEL
Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Fatma Coşkun’un hayat mücadelesi ve emeği gözlerden ırak bir şekilde varlığını sürdürüyor. Coşkun, biri hiperaktif biri ise otizmli, toplam 3 çocuğa sahip. Coşkun’un eşi, çocuklarının rahatsızlığından dolayı sürekli çalışamıyor. Fatma Coşkun da, 6 yıldır aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla evde yaptığı tarhanayı ve el emeği banyo liflerini satıyor. Coşkun, verilen emeğin karşılıksız kalmadığını belirtiyor.
‘6 yıldır’
‘Emek karşılıksız kalmıyor’
Coşkun, emeğin önemine de değinerek, “Bu şekilde eve katkıda bulunuyorum. Sosyal medya üzerinden tarhanayı satıyorum. Çok memnun kalan var. Van’da tarhanayı yapan yok diyebilirim. Ben buradan tüm kadınlara seslenmek istiyorum: Hiçbir emek karşılıksız kalmıyor” dedi.
Kanunsuz Topraklar Dizisinin konusu ne? Kanunsuz Topraklar Dizisi hangi kanalda saat kaçta başlıyor? Kanunsuz Toprak Dizi Oyuncuları kimler?
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|6
|14
|2. Hekimoğlu Trabzon
|6
|14
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|6
|14
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|6
|14
|5. Ankaraspor
|6
|13
|6. Bodrumspor
|6
|12
|7. Çorum FK
|6
|12
|8. Sakaryaspor
|6
|12
|9. Etimesgut Belediyespor
|6
|10
|10. Somaspor
|6
|10
|11. Afjet Afyonspor
|6
|9
|12. Serik Belediyespor
|6
|9
|13. İnegölspor
|6
|8
|14. Sarıyer
|6
|7
|15. Diyarbekirspor
|6
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|6
|3
|17. Turgutluspor
|6
|1
|18. Ergene Velimeşespor
|6
|1
|19. Adıyaman FK
|6
|0
|20. Kahramanmaraşspor
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1