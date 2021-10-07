Van’da el emeğiyle çocuklarına bakan annenin gözlerden ırak hikayesi  

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Coşkun, evde yaptığı tarhanayı ve el emeği banyo liflerini satarak geçimini sağlıyor.  

YAŞAM 07.10.2021, 00:41 07.10.2021, 09:43
Van’da el emeğiyle çocuklarına bakan annenin gözlerden ırak hikayesi  

WanHaber.com - ÖZEL

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Fatma Coşkun’un hayat mücadelesi ve emeği gözlerden ırak bir şekilde varlığını sürdürüyor. Coşkun, biri hiperaktif biri ise otizmli, toplam 3 çocuğa sahip. Coşkun’un eşi, çocuklarının rahatsızlığından dolayı sürekli çalışamıyor. Fatma Coşkun da, 6 yıldır aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla evde yaptığı tarhanayı ve el emeği banyo liflerini satıyor. Coşkun, verilen emeğin karşılıksız kalmadığını belirtiyor.

‘6 yıldır’ 

Evde yaptığı el işlerine ilave olarak bir de tarhana yapıp sattığını dile getiren Coşkun, “Bir çocuğumda hiperaktif uyaran fazlalığı var, biri de otizmli. Yaklaşık 6 yıldır yapıyorum. Çocukları bırakıp dışarda çalışamadığım, eşimin iş durumu da sıkıntılı olduğu için tek bir çıkış yolu aradım. Evde üretim yapmaya karar verdim. El lifi, dantel yapıyordum. Baktım ki el işlerinin gidişi çok yavaş, ona ilaveten ben de ev tarhanasına niyetlendim. Satışlarımın arttığını gördüm. Özellikle bu sene bayağı ev tarhanası sattım” diye konuştu.

‘Emek karşılıksız kalmıyor’ 

Coşkun, emeğin önemine de değinerek, “Bu şekilde eve katkıda bulunuyorum. Sosyal medya üzerinden tarhanayı satıyorum. Çok memnun kalan var. Van’da tarhanayı yapan yok diyebilirim. Ben buradan tüm kadınlara seslenmek istiyorum: Hiçbir emek karşılıksız kalmıyor” dedi.

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