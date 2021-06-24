Van üzerinden batı illerine taşınan mülteciler, günlerce aç susuz ve üstü kapalı ahırlarda bekletiliyor

Afganistan, Pakistan ve İran’dan Van’a insan kaçakçılığı açık açık yapılmaya başlandı. Van üzerinden batı illerine taşınan mülteciler, günlerce aç susuz bir şekilde üstü kapalı ahırlarda bekletiliyor.

Çaldıran, Özalp, Saray ve Başkale gibi sınırla teması olan bazı mahallerde insan kaçakçıları tarafından alınan mülteciler, araçlarla kent merkeze getiriliyor. Mülteciler, daha sonra Erciş ve Gevaş ilçelerinden karayolu ya da Van Gölü üzerinden teknelerle Bitlis’in Tatvan ilçesine taşınıyor.

AHIRLARDA BEKLETİLİYORLAR

Kent merkezindeki birçok mahallede ahır ya da boş evlere yerleştirilen mülteciler burada günlerce aç susuz bekletiliyor. İpekyolu ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde Mezopotamya Ajansı (MA) tarafından kaydedilen görüntüler, mültecilerin zor koşullarını ortaya koyuyor. Kamyon, otobüs, otomobil ve minibüslerle her gün sabahın erken saatlerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mülteciler bekletildikleri ahırlardan alınarak, Tatvan’a götürülüyor.

BİR EKMEK 10 TL’YE VERİLİYOR

Ekmek ve su dışında mültecilere hiçbir şeyin verilmediğini ifade eden mahalleliler, mültecilere bir ekmeğin de 10 TL’den satıldığını kaydetti.*

*MA'dan kısaltılmıştır.