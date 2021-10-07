Van'da kağıt toplayıcılığı yapan Dayan: Geçinemiyoruz! 

Her sokak başı görmeye alışık olduğumuz kağıt toplayıcılarının zorlu hayat mücadelesi devam ediyor. Yaz kış demeden ellerinde taşıdıkları kocaman çuvalları kağıt ve kartonla dolduran kağıt toplayıcıları, hayatlarını idame ettirmek için emek veriyor. Topladıkları atıkları hurda depolarında satan kağıt toplayıcılarının sayısı da gün geçtikçe artıyor. Van'da yaşayan Muhittin Dayan yaklaşık 2 yıldır atık kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.

‘Zorluyor’

Kolundan bir kez ameliyat olmasına rağmen çalışmak zorunda olduğunu dile getiren Dayan, “Yaklaşık 2 senedir kağıt toplayıcılığı yapıyorum. Evliyim. Bir çocuğum vardı, vefat etti. Maddi durumum iyi değil. Kirada kalıyorum. Evin kirası beni çok zorluyor. Bir kere kolumdan ameliyat oldum ama çalışmak zorundayım” diye konuştu.

‘Zor şartlar’

Zor şartlardan çalıştığını belirten Dayan, “Hem ısınmak hem de satmak için karton topluyorum. Geçinemiyorum. Mecbur çalışmak zorundayım. Başka bir işte çalışmak isterdim ama iş yok. Günde en fazla 30-40 TL kazanıyorum. Kışın tek tük bazen iş oluyor bazense olmuyor. Zor şartlarda çalışıyoruz. Her şey pahalı” dedi.