Van'da kağıt toplayıcılığı yapan Dayan: Geçinemiyoruz! 

Van'da atık kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Muhittin Dayan, durumlarının kötü olduğunu dile getirdi.  

YAŞAM 07.10.2021, 10:09 07.10.2021, 10:35
Van'da kağıt toplayıcılığı yapan Dayan: Geçinemiyoruz! 

Her sokak başı görmeye alışık olduğumuz kağıt toplayıcılarının zorlu hayat mücadelesi devam ediyor. Yaz kış demeden ellerinde taşıdıkları kocaman çuvalları kağıt ve kartonla dolduran kağıt toplayıcıları, hayatlarını idame ettirmek için emek veriyor. Topladıkları atıkları hurda depolarında satan kağıt toplayıcılarının sayısı da gün geçtikçe artıyor. Van'da yaşayan Muhittin Dayan yaklaşık 2 yıldır atık kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. 

‘Zorluyor’ 

 Kolundan bir kez ameliyat olmasına rağmen çalışmak zorunda olduğunu dile getiren Dayan, “Yaklaşık 2 senedir kağıt toplayıcılığı yapıyorum. Evliyim. Bir çocuğum vardı, vefat etti. Maddi durumum iyi değil. Kirada kalıyorum. Evin kirası beni çok zorluyor. Bir kere kolumdan ameliyat oldum ama çalışmak zorundayım” diye konuştu.  

‘Zor şartlar’ 

Zor şartlardan çalıştığını belirten Dayan, “Hem ısınmak hem de satmak için karton topluyorum. Geçinemiyorum. Mecbur çalışmak zorundayım. Başka bir işte çalışmak isterdim ama iş yok. Günde en fazla 30-40 TL kazanıyorum. Kışın tek tük bazen iş oluyor bazense olmuyor. Zor şartlarda çalışıyoruz. Her şey pahalı” dedi.

Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2021
İmsak 04:24
Güneş 05:46
Öğle 12:05
İkindi 15:31
Akşam 18:13
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 6 14
2. Hekimoğlu Trabzon 6 14
3. Silahtaroğlu Vanspor FK 6 14
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 6 14
5. Ankaraspor 6 13
6. Bodrumspor 6 12
7. Çorum FK 6 12
8. Sakaryaspor 6 12
9. Etimesgut Belediyespor 6 10
10. Somaspor 6 10
11. Afjet Afyonspor 6 9
12. Serik Belediyespor 6 9
13. İnegölspor 6 8
14. Sarıyer 6 7
15. Diyarbekirspor 6 4
16. Niğde Anadolu FK 6 3
17. Turgutluspor 6 1
18. Ergene Velimeşespor 6 1
19. Adıyaman FK 6 0
20. Kahramanmaraşspor 6 0
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1