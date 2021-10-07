Van'da kağıt toplayıcılığı yapan Dayan: Geçinemiyoruz!
Van'da atık kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Muhittin Dayan, durumlarının kötü olduğunu dile getirdi.
Her sokak başı görmeye alışık olduğumuz kağıt toplayıcılarının zorlu hayat mücadelesi devam ediyor. Yaz kış demeden ellerinde taşıdıkları kocaman çuvalları kağıt ve kartonla dolduran kağıt toplayıcıları, hayatlarını idame ettirmek için emek veriyor. Topladıkları atıkları hurda depolarında satan kağıt toplayıcılarının sayısı da gün geçtikçe artıyor. Van'da yaşayan Muhittin Dayan yaklaşık 2 yıldır atık kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.
‘Zorluyor’
‘Zor şartlar’
Zor şartlardan çalıştığını belirten Dayan, “Hem ısınmak hem de satmak için karton topluyorum. Geçinemiyorum. Mecbur çalışmak zorundayım. Başka bir işte çalışmak isterdim ama iş yok. Günde en fazla 30-40 TL kazanıyorum. Kışın tek tük bazen iş oluyor bazense olmuyor. Zor şartlarda çalışıyoruz. Her şey pahalı” dedi.
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|12
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|12
|9. Etimesgut Belediyespor
|6
|10
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|10
|11. Afjet Afyonspor
|6
|9
|12. Serik Belediyespor
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|9
|13. İnegölspor
|6
|8
|14. Sarıyer
|6
|7
|15. Diyarbekirspor
|6
|4
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|6
|3
|17. Turgutluspor
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|1
|18. Ergene Velimeşespor
|6
|1
|19. Adıyaman FK
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|0
|20. Kahramanmaraşspor
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
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|11
|10. Aston Villa
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|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1