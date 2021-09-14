Kuraklıktan Kaynaklı Van'da Besiciler Hayvanlarını Satıyor

Van’ın Edremit ilçesine bağlı Engêl (Dönemeç) Mahallesi’nde, kuraklık ve artan maliyet nedeniyle saman ve ot hasılatı düştü. Geçen yıllara oranla ot hasılatında yarı yarıya bir düşüşün olduğunu belirten çiftçiler, çözümü hayvanları satmakta bulduklarını söyledi.

MASRAFINI ÇIKARAMADI

İlk kez böylesi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldığını dile getiren Abdi Gemi (70), çiftçiliğin artık bitme noktasına geldiğini belirtti. Çiftçilere yeteri kadar desteklerin verilmediğini ifade eden Gemi, “Bu yıl çok fazla bir kuraklık var. İnsanlar perişan durumda. Ne su ne ot ne de ekin var. 70 yaşındayım, daha önce bu derece bir kuraklık görmedim. Her yıl yaklaşık bir ton ot biçerdik. Bu yıl hiç biçemedik. 100 dönüm araziyi ektim ama bir karşılık alamadık. Kendi masrafını dahi çıkaramadı. Tohumundan tutun, sulamasına, giderine, biçmesine, katlandıkça katlanıyor. Çiftçiye yeteri kadar destek verilmiyor. Bir torba gübre 250 TL olmuş. Ekinler artık eskisi gibi yapılmıyor, çünkü gideri çok. Biz üreticilerin işi çok zor” diyerek dert yandı.

HAYVANLAR SATILIYOR

Kuraklık yüzünden ot balyalarının fiyatında 15 TL artışın yaşandığını ifade eden Hakan Balandı, 4 ineğine bakamadığını söyledi. Mahallede ot bulamayan çiftçilerin hayvanları satmak zorunda kaldığını belirten Balandı, kendi çabalarıyla ayakta durduklarını sözlerine ekledi. Balandı, “Geçen yıla göre yağışların az olması, yüzde 70 oranında etkiledi. Bu yıl mahsul yok. Benim tarlam her yıl 200 ile 250 arasında ot balyası veriyordu. Bu yıl kuraklık nedeniyle bu sayı 100’e düştü. Kendi çabamızla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Devlet tarafından herhangi bir destek de almadık. Bir ot balyası 50 TL. Kimse ot alamıyor. Mecburen hayvanını ucuza satmak zorunda kalıyor. Destek olsaydı, hayvanımızı satmazdık” diye konuştu.

MASRAF ÇOK FAZLA

Artan masraflar ve kuraklık nedeniyle arazisinin sadece yarısında ekin yaptığını söyleyen Fırat Şenol ise şunları dile getirdi: “100 dönüm arazim var ancak 50 dönümünü kaldırabildik. Sulak alan olduğu için bu kadar alanda üretim alabildik, yoksa o da kuruyacaktı. Bu yıl büyük bir kuraklık var. 5 bin TL’ye yakın sadece mazot giderim oldu. 10 bin TL de gübreye gitti. Bunları hesapladığınız zaman biçtiğimiz ot kendi masrafını çıkarmıyor. Bu otlar hayvanlarımıza dahi yetmiyor. 3 gündür burada çalışıyoruz. Topladığımız otu hayvanlarımız için kış aylarına saklıyoruz. Böyle giderse çiftçilik biter.” MA